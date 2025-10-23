Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν αυτό το «δάνειο αποζημίωσης» υπέρ του Κιέβου στη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι θα δώσει «οδυνηρή απάντηση» σε οποιαδήποτε κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα σήμαινε κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε ενώ οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν σχέδιο για να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ως η βάση για ένα «δάνειο αποζημίωσης» 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

«Οποιεσδήποτε ενέργειες με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη συναίνεση της Ρωσίας είναι άκυρες από την άποψη του διεθνούς και του συμβατικού δικαίου. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος για να πάρεις τα κεφάλαια κάποιου άλλου χωρίς να πληγούν η τσέπη και το κύρος αυτών που απαλλοτριώνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Επομένως, η κατάσχεσή τους θα ήταν κλοπή», πρόσθεσε.

Βάσει του σχεδίου της ΕΕ, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα κατασχεθούν και η Ρωσία θα διατηρήσει τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στο βελγικό χρηματοοικονομικό ίδρυμα Euroclear.

Όμως η Ζαχάροβα δήλωσε πως το σχέδιο δείχνει ότι η Ευρώπη «δεν είναι πια ένα ασφαλές καταφύγιο για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία».

Η ίδια πρόσθεσε: «Με το να εμπιστευθείς τα κεφάλαιά σου σε Δυτικοευρωπαίους, περιλαμβανομένης της Euroclear, κινδυνεύεις τώρα να τα χάσεις όλα. Σας καλούμε να το σκεφτείτε δύο φορές πριν προβείτε σε ριψοκίνδυνες ενέργειες».

Το Βέλγιο απειλεί με μπλόκο

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, επανέλαβε σήμερα τους όρους του για να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιταχθεί σ' αυτό το μέτρο, το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

«Θέλω πλήρη αμοιβαιοποίηση του κινδύνου», δήλωσε ο βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ κατά την άφιξη του για τη σύνοδο κορυφής, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα «οι συνέπειες δεν μπορεί να αφορούν αποκλειστικά το Βέλγιο».

«Αν τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν, (θα πρέπει) να συνεισφέρει κάθε κράτος μέλος» ώστε να μην αναλάβει μόνο του το Βέλγιο τον κίνδυνο αυτό, πρόσθεσε.

Ο ντε Βέβερ απαιτεί τέλος να χρησιμοποιηθούν επίσης τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται και στις άλλες χώρες συμμάχους του Κιέβου.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα ποσά ρωσικού χρήματος σε άλλες χώρες, οι οποίες συνεχίζουν να σιωπούν για το ζήτημα αυτό», δήλωσε.

«Αν ικανοποιηθούν αυτές οι τρεις απαιτήσεις, οι οποίες μου φαίνονται απολύτως εύλογες, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διαφορετικά θα κάνω ό,τι μπορώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, πολιτικά και νομικά, για να μπλοκάρω αυτή την απόφαση», υπογράμμισε.

Το Βέλγιο, όπου κρατούνται τα περισσότερα απ' αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στους κόλπους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος Euroclear, φοβάται ότι θα πρέπει να πληρώσει μόνο του τα σπασμένα σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα και θέλει να εγκαθιδρυθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός αλληλεγγύης που να του εξασφαλίζει ότι οι άλλες χώρες της ΕΕ ή ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα εγγυηθούν ενδεχόμενη επιστροφή αυτών των χρημάτων, αν είναι απαραίτητο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε: «Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του Βέλγου πρωθυπουργού, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά».

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε: «Έχουμε μια λύση στο τραπέζι, η οποία είναι νομικά βιώσιμη και λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες του Βελγίου».

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε: «Βλέπω μια πολύ ευρεία υποστήριξη για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων».