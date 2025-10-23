O πρόεδρος που ισχυρίζεται πως έχει «τερματίσει» οκτώ πολέμους μέσα σε εννεά μήνες, εμφανίζεται πρόθυμος να ξεκινήσει έναν νέο - και μάλιστα δίπλα στην πατρίδα του.

Με δεκάδες πολεμικά πλοία και αεροσκάφη και χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες ανεπτυγμένους προσφάτως στη Θάλασσα της Καραϊβικής, ο Τραμπ έχει κηρύξει μια «ένοπλη σύγκρουση» εναντίον ομάδων διακίνησης ναρκωτικών που έχει χαρακτηρίσει «διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις».

Αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον επτά πλοία που, σύμφωνα με τον Τραμπ, μετέφεραν ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας δεκάδες φερόμενους διακινητές.

Έχει δώσει παράλληλα το πράσινο φως για μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο Μαδούρο ότι εξελέγη παράνομα και ηγείται καρτέλ ναρκωτικών.

«Τις ενέκρινα για δύο λόγους», δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα: Η Βενεζουέλα υπήρξε ο «χειρότερος παραβάτης» των «ανοικτών συνόρων» επί κυβέρνησης Μπάιντεν, καθώς «άδειασε τις φυλακές, τα ψυχιατρεία και τα άσυλά της» από μετανάστες που κατευθύνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Το άλλο ζήτημα είναι τα ναρκωτικά... Μπαίνει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να «εξοντώσει» τον Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «Θα ήταν γελοίο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι η Βενεζουέλα αισθάνεται την πίεση».

Ο Τραμπ έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να προχωρήσει πέρα από την καταστροφή σκαφών, δηλώνοντας: «Θα τους σταματήσουμε και στην ξηρά».

Άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις της κυβέρνησης ανέφεραν ότι οποιαδήποτε πρώτη χερσαία επίθεση θα αφορά πιθανότατα στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον στρατοπέδων διακινητών ή παράνομων διαδρόμων απογείωσης, και όχι μια άμεση προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Κάποιοι άλλοι εκτιμούν πως η ανάπτυξη στρατού και οι ναυτικές επιθέσεις αποτελούν μορφή ψυχολογικού πολέμου, με στόχο να προκληθούν ρήγματα στις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας ή να πιεστεί ο Μαδούρο να παραιτηθεί.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα για να διαλύσει τις ανησυχίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν πλήρους κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση.

Έχοντας κηρύξει πόλεμο στους ναρκοτρομοκράτες και χαρακτηρίσει τον Μαδούρο αρχηγό ενός από αυτούς, «δεν υπάρχει πλέον επιστροφή, εκτός αν ο Μαδούρο πάψει ουσιαστικά να βρίσκεται στην εξουσία», δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που μίλησαν για το θέμα υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Στο τέλος της ημέρας, αν έχεις την εξουσιοδότηση να εξουδετερώνεις διακινητές στη θάλασσα, τότε μπορείς να εξουδετερώσεις και τον αρχηγό του καρτέλ», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Σύμφωνα με την Washihgton Post - που επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ και του ΟΗΕ - η συντριπτική πλειονότητα των παράνομων ναρκωτικών που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες - και σχεδόν όλη η φαιντανύλη - δεν προέρχονται ούτε περνούν από την Καραϊβική, αλλά φτάνουν από την ακτή του Ειρηνικού ή δια ξηράς από το Μεξικό. Η Βενεζουέλα χρησιμοποιείται κυρίως ως πέρασμα για την κοκαΐνη που παράγεται και διακινείται από τις κολομβιανές αντάρτικες ομάδες, κυρίως τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN).

Το «Καρτέλ του Ήλιου» (Cartel de los Soles), η βενεζουελανή οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την κυβέρνηση Τραμπ και την οποία φέρεται να ηγείται ο Μαδούρο, αποτελείται κυρίως από ανώτερους αξιωματικούς και στελέχη του καθεστώτος που διευκολύνουν και αποκομίζουν μερίδιο από τα κέρδη της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

«Νομίζω ότι απέχουμε ακόμα από το να υπάρξει στρατιωτική παρουσία στο έδαφος της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Χουάν Γκονζάλες, πρώην ανώτερος διευθυντής για θέματα Δυτικού Ημισφαιρίου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αμερικανικά μέσα για επιχειρήσεις μέσα στη βενεζουελανή επικράτεια, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να χτυπήσουν καταφύγια του ELN στα σύνορα με την Κολομβία, εντός Βενεζουέλας, παρά να μπουν στο Καράκας».

Αν και οι ακριβείς οδηγίες του Τραμπ προς τη CIA παραμένουν άκρως απόρρητες, δύο άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου που υπέγραψε ανέφεραν ότι εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία να προχωρήσει σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της βενεζουελανής κυβέρνησης και των συνδεδεμένων με αυτή διακινητών ναρκωτικών.

Το έγγραφο δεν δίνει ρητή εντολή για ανατροπή του Μαδούρο, αλλά επιτρέπει ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η CIA έχει ήδη ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, στέλνοντας επιπλέον προσωπικό στην Καραϊβική και τις γύρω περιοχές για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας επίλεκτης μονάδας ελικοπτέρων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καμπή - η Ουάσιγκτον πρέπει να αποφασίσει τι θέλει», δήλωσε ο Τζεφ Ράμσεϊ, ειδικός για τη Βενεζουέλα στο Atlantic Council. «Ο πρόεδρος εξελέγη με την υπόσχεση να τερματίσει τους ατελείωτους πολέμους, αλλά τώρα φαίνεται να ηγείται αυτού που ίσως είναι ο μακροβιότερος αμερικανικός πόλεμος - ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών».