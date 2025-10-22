Η κίνηση επιτρέπει στην Ουκρανία να εντείνει τις επιθέσεις επί ρωσικού εδάφους.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία κάποιων εκ των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που παρέχουν οι δυτικοί σύμμαχοι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Εξέλιξη που επιτρέπει στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις σε στόχους εντός της Ρωσίας και να αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο.

Την Τρίτη, η Ουκρανία χτύπησε με έναν Storm Shadow- βρετανικό πύραυλο cruise- ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ. Εκεί κατασκευάζονταν εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, που έκανε λόγο για επιτυχημένο χτύπημα, το οποίο διαπέρασε τις ρωσικές αεράμυνες.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιτρέψει στο Κίεβο τη χρήση του πυραύλου εναντίον της Ρωσίας έρχεται αφού η αρμοδιότητα για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων πέρασε από τα χέρια του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στον διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Η αλλαγή συνέπεσε με την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μόσχα να μπει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι το Κίεβο θα κάνει περισσότερες επιθέσεις στη Ρωσία χρησιμοποιώντας πυραύλους Storm Shadow, ο οποίος εκτοξεύεται από ουκρανικό αεροσκάφος. Οι ΗΠΑ μπορούν να θέσουν περιορισμούς στη χρήση του βρετανικού πυραύλου από την Ουκρανία, επειδή αυτοί χρησιμοποιούν αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Η χρήση των Storm Shadow από την Ουκρανία δεν είναι κάτι που θα τα αλλάξει όλα στο πεδίο της μάχης, εκτιμά η Wall Street Journal. Έχουν πολύ μικρότερο βεληνεκές από τους Tomahawk που ζητούσε το Κίεβο από τις ΗΠΑ. Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν εναντίον στόχων στη Ρωσία. Ωστόσο, οι πύραυλοι επιτρέπουν στο Κίεβο να επεκτείνει τις επιθέσεις του εντός της Ρωσίας.

Ο Μπάιντεν είχε δώσει την ίδια έγκριση

Ο Τζο Μπάιντεν, προς το τέλος της θητείας του, είχε δώσει στην Ουκρανία το «πράσινο φως» για να χρησιμοποιεί Storm Shadow και αμερικανικούς πυραύλους ATACMS σε στόχους επί ρωσικού εδάφους. Όμως, όταν ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, το Πεντάγωνο ξεκίνησε θέσπισε διαδικασία αναθεώρησης για την έγκριση διασυνοριακών επιθέσεων με πυραύλους των ΗΠΑ ή από άλλες χώρες- συμπεριλαμβανομένων των Storm Shadow- που βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Αυτή η διαδικασία προέβλεπε ότι το Πεντάγωνο είχε τον τελευταίο λόγο στο εάν η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία. Τέτοιες επιθέσεις δεν είχαν εγκριθεί μέχρι τη στιγμή που η αρμοδιότητα έγκρισής τους επέστεψε στην ευρωπαϊκή διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Η Ουκρανία κάνει επιθέσεις εντός της Ρωσίας και με εγχώρια drones και πυραύλους. Πολλά από αυτά βάζουν στο στόχαστρο διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές.

«Όπως έχει αποδειχθεί, η Ουκρανία είναι απίστευτα ικανή να χτυπά βαθιά μέσα στη Ρωσία, σε νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, που διευκολύνουν τον άσκοπο πόλεμο του Κρεμλίνου, ο οποίος επιβαρύνει την οικονομία τους και έχει σκοτώσει ή τραυματίσει περισσότερους από ένα εκατομμύρια Ρώσους. Δεν χρειάζεται την άδειά μας», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’ Κόνελ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Πριν τη συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι η απόφαση

Η απόφαση για την άρση των περιορισμών σχετικά με τους Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την περασμένη Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πηγή της WSJ που έχει γνώση των συζητήσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ήθελε να πείσει τον Τραμπ να του δώσει πυραύλους Tomahawk, που θα επέκτειναν σημαντικά τις δυνατότητες επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς του Κιέβου, εάν παρέχονταν σε επαρκή αριθμό. Η απόρριψη αυτού του αιτήματος περιόρισε τη διαπραγματευτική επιρροή της Δύσης έναντι της Μόσχας, σύμφωνα με αναλυτές.

Πρόσφατα οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 3.350 πυραύλων ERAM στην Ουκρανία, που μπορούν να καλύψουν από 150 έως 280 μίλια. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε εγκρίνει και πυραύλους ATACMS, με εμβέλεια σχεδόν 200 μίλια, οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχων στη Ρωσία μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πλέον το Κίεβο έχει μικρό απόθεμα από ATACMS και η Ουάσινγκτον δεν έχει αναφέρει αν θα στείλει περισσότερους ή εάν η ευρωπαϊκή διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων θα εγκρίνει τη χρήση τους.