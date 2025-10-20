Η Ε.Ε. επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία

Η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του 2027 εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο.

Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.