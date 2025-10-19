Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τοπικά ΜΜΕ, η Χαμάς φέρεται να επιτέθηκε σε ισραηλινά στρατεύματα και οι IDF απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές.

Στον αέρα φαίνεται πως είναι η εκεχειρία στη Γάζα με ισραηλινούς ισχυρισμούς να κάνουν λόγο για επίθεση της Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα.

Όπως μετέδωσαν αρχικά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες χαρακτηρίζονται ως τρομοκράτες, ενώ σε απάντηση ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή.

{https://x.com/StarshipAlves/status/1979840657192792237}

{https://x.com/PalestineChron/status/1979840543036416142}

Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από αναφορές περί παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητές της Χαμάς διεξήγαγαν «πολλές επιθέσεις» κατά των ισραηλινών δυνάμεων πέραν της «κίτρινης γραμμής», που είναι η ουδέτερη ζώνη, περιλαμβανομένης της ρίψης αυτοπροωθούμενης ρουκέτας και πυρών από ελεύθερο σκοπευτή, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη» παραβίαση της εκεχειρίας.

Προς το παρόν η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Η νέα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας και την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στη Γάζα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις το τελευταίο διάστημα.

{https://x.com/AdityaMandagie/status/1979839881850597799}

Νωρίτερα, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».