Λευκές αρκούδες σε ένα νησί ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Ρωσίας έχουν καταλάβει εγκαταλελειμμένο ερευνητικό σταθμό και τον έχουν κάνει... σπίτι τους.

Πλάνα από drone, που τράβηξε ο φωτογράφος Βαντίμ Μαχόροφ, δείχνουν πολικές αρκούδες να έχουν «μετακομίσει» κανονικά στα απομεινάρια ενός μετεωρολογικού σταθμού της σοβιετικής εποχής στο νησί Κολιουτσίν.

Το μικρό νησί βρίσκεται περίπου επτά μίλια από τις ακτές της χερσονήσου Τσουκότκα, απάναντι από την Αλάσκα, ενώ ο σταθμός φέρεται να εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1990 μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαχόροφ χρησιμοποιούσε ένα drone για να κινηματογραφήσει το τοπίο του νησιού όταν είδε έκπληκτος τις αρκούδες.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τις αρκούδες μέσα σε σπίτια, να κοιτούν από τα παράθυρα και να ξεκουράζονται στις βεράντες: «Οι αρκούδες έχουν έντονο το αίσθημα της άνεσης και της θαλπωρής», έγραψε ο Μαχόροφ στην ανάρτηση. «Αντιλαμβάνονται τα σπίτια ως καταφύγιο».

Ο Μαχόροφ είπε ότι υπήρχαν περίπου 20 αρκούδες στην περιοχή, ενώ κοντά στον ερευνητικό σταθμό υπήρχε και μια αποικία θαλάσσιων ίππων. Μια εναέρια φωτογραφία δείχνει αρκετές κατασκευές «σε αποσύνθεση» και διάσπαρτα σκουπίδια στην περιοχή. Άλλες εικόνες δείχνουν τις αρκούδες να ξεκουράζονται έξω. Μία από αυτές προσπάθησε, μάλιστα, να πιάσει το drone του Μαχόροφ καθώς πλησίαζε.

«Οι λευκές αρκούδες είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι θηρευτές, αλλά γιατί φαίνονται τόσο χαριτωμένες και φιλικές στις φωτογραφίες;» πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι λευκές αρκούδες δείχνουν ενδιαφέρον για ανθρώπινους οικισμούς. Το 2016, μια ομάδα επτά αρκούδων πολιόρκησε πέντε ερευνητές σε έναν μετεωρολογικό σταθμό σε ρωσικό νησί στην Αρκτική.

Ένα διερχόμενο πλοίο έστειλε φωτοβολίδες και ανέπτυξε ελικόπτερο για να απομακρύνει τα ζώα, τα οποία είχαν σκοτώσει ένα από τα δύο σκυλιά του σταθμού και είχαν σπάσει παράθυρα στο ερευνητικό σημείο. Τελικά, οι αρκούδες απωθήθηκαν.

Πεινασμένες λευκές αρκούδες έχουν επίσης πλησιάσει κατοικημένες περιοχές και ακόμη και αεροδρόμια αναζητώντας τροφή.

Τα ζώα θεωρούνται προστατευόμενο είδος και σπάνια αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν αποκλείει ότι μπορούν να γίνουν θανατηφόρα: Ένας εργαζόμενος σε απομακρυσμένο σταθμό ραντάρ στον καναδικό Αρκτικό κύκλο σκοτώθηκε από δύο λευκές αρκούδες το 2024.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στην Αρκτική αλλάζει τη συμπεριφορά των λευκών αρκούδων, ανέφερεν ειδικοί στο CBS News.

Επιστήμονες από το Polar Bear International δήλωσαν στο CBS News ότι το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων και άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές κρατούν τις αρκούδες πιο κοντά στους ανθρώπους. Το είδος απειλείται ακόμη από την απώλεια γενετικής ποικιλότητας, καθώς οι πληθυσμοί αναπαράγονται μεταξύ συγγενών στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Μια μελέτη του 2020 διαπίστωσε ότι οι λευκές αρκούδες θα μπορούσαν να έχουν εξαφανιστεί έως το 2100.