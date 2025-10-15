Σε μια προσπάθεια να περισώσει την πολιτική τιμή του - και να αποφύγει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης - ο Μακρόν αναγνωρίζει την ήττα του στο συνταξιοδοτικό.

Για να αποτρέψει την τελευταία του κυβέρνηση από το να έχει την ίδια βραχύβια μοίρα με την προηγούμενη, ο γάλλος πρόεδρος αναγκάστηκε να κάνει κάτι που κανένας πολιτικός δεν θέλει: να παραδεχθεί ότι ίσως έχει κάνει λάθος.

Σε μια αιφνιδιαστική στροφή 180 μοιρών, ο Μακρόν φάνηκε την Τρίτη να δίνει σιωπηρή έγκριση στον εκλεκτό του Σεμπαστιάν Λεκορνού, προκειμένου να «παγώσει» τον αντιδημοφιλή νόμο που αυξάνει το όριο συνταξιοδότησης μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Μετά τη σχετική ανακοίνωση στην πρώτη ομιλία Λεκορνού στο κοινοβούλιο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα επιδιώξει την ανατροπή της κυβέρνησής του, χωρίς ωστόσο να αποσύρει πλήρως την πρόταση δυσπιστίας - έως ότου «τα λόγια μετατραπούν σε πράξεις».

Με το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης να εκφράζει ευθαρσώς την πρόθεση να «ρίξει« και πάλι τον Λεκορνού, η απόφαση των Σοσιαλιστών προσφέρει στην κυβέρνηση μια «ανάσα», μετά από μία από τις πιο ταραχώδεις πολιτικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται πως το πρώτο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνού διήρκεσε μόλις 14 ώρες, με την παραίτησή του να βυθίζει τη Γαλλία σε μια σπειροειδή πολιτική κρίση που ανησύχησε τις χρηματαγορές.

Αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού, αναθεώρηση του κοινωνικού συμβολαίου

Αν και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θεωρείται «σήμα κατατεθέν» της δεύτερης θητείας του Μακρόν, ο Λεκορνού δήλωσε ότι το «πάγωμα» προσφέρει «μια ευκαιρία» για να επανεξεταστεί το επίμαχο ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

«Η συζήτηση για τις συντάξεις δεν είναι απλώς μια χρηματοοικονομική εξίσωση. Είναι ουσιώδες μέρος του κοινωνικού μας συμβολαίου. Και αυτό το συμβόλαιο, επίσης, χρειάζεται αναθεώρηση», είπε ο Λεκορνύ στους βουλευτές.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η αναστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή εξοικονόμηση δαπανών, ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη δημόσια σπατάλη.

Ο Λεκορνού υπολόγισε ότι το «πάγωμα» θα κοστίσει στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας 400 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Νωρίτερα την Τρίτη, η κυβέρνησή του παρουσίασε προϋπολογισμό που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, περιλαμβάνοντας περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 31 δισ. ευρώ.

Οι χρηματαγορές αντέδρασαν με ανακούφιση στο γεγονός ότι τα νέα δεν ήταν χειρότερα. Το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς του Δημοσίου μειώθηκε κατά 0,07 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,40%, το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα. Αντίστοιχα, το περιθώριο απόδοσης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου - που λειτουργεί ως δείκτης του σχετικού κινδύνου των δύο χωρών - μειώθηκε στις 0,80 ποσοστιαίες μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ο δείκτης CAC40 υποχώρησε κατά 0,2%, παραμένοντας πάντως ένας από τους πιο ανθεκτικούς στην Ευρώπη.

«Ομηρία» από τους Σοσιαλιστές

Η αναστολή της μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό ενδέχεται, πάντως, να προκαλέσει ρήγματα στον ήδη εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό μειοψηφίας, ιδίως μεταξύ των δημοσιονομικά αυστηρών συντηρητικών.

Ο Μπρουνό Ρεταγιό, επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι «η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και η σιωπή του πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση κρατείται όμηρος από τους Σοσιαλιστές».

Η ομάδα του Λεκορνού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο λογοδοσίας, καθώς οι βουλευτές αρχίζουν το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού. Αν η κυβέρνηση καταρρεύσει τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα είναι η τέταρτη που θα πέσει μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο - γεγονός που θα αυξήσει δραματικά το ενδεχόμενο ο Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο για να ξεπεράσει το αδιέξοδο.

Δύο προτάσεις δυσπιστίας - μία από ομάδα ακροαριστερών, Πρασίνων και άλλων βουλευτών της Αριστεράς, και μία από την άκρα δεξιά - κατά της κυβέρνησης Λεκορνύ αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Θεωρείται πιθανό να αποτύχουν, εκτός αν μεγάλος αριθμός Σοσιαλιστών βουλευτών αποφασίσει να διαφοροποιηθεί από τη γραμμή του κόμματος.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζόν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τρίτης, ο Μακρόν είπε στους υπουργούς του ότι «οι ψήφοι δυσπιστίας είναι ψήφοι υπέρ της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης».

Ωστόσο, ένας σύμβουλος του Μακρόν, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους πρωτοκόλλου, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η πτώση της κυβέρνησης δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε νέες εκλογές, τις οποίες ο Μακρόν «δεν επιθυμεί».

Ο ίδιος σύμβουλος πρόσθεσε επίσης ότι ο Μακρόν δεν σκοπεύει απαραίτητα να μιλήσει δημόσια για την κρίση τις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην κατάσταση τη Δευτέρα, κατηγορώντας για την «αταξία» τις «πολιτικές δυνάμεις που έπαιξαν με την αποσταθεροποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού», ο οποίος υποστηρίζεται από έναν εύθραυστο συνασπισμό κεντρώων και συντηρητικών.

Πηγή: Politico