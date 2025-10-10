Αν τελικά ολοκληρωθεί, η πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, θα ακολουθήσουν δύσκολες διαπραγματεύσεις, για τις λεπτομέρειες των επόμενων φάσεων, καθώς τα αγκάθια, όπως ειδικοί προειδοποιούν, βρίσκονται ακόμη μπροστά.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η συμφωνία εκεχειρίας στην Γάζα ​​έγινε επίσημη και πλέον η εφαρμογή της είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο την ενέκρινε μετά από πολύωρη συνεδρίαση, υπό την παρουσία των δύο Αμερικανών απεσταλμένων, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ όπως φαίνεται η κατάπαυση του πυρός τίθεται πλέον σε άμεση ισχύ, όπως δήλωσαν στο CNN δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Πολυεθνική δύναμη περίπου 200 στρατιωτών, θα επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός υπό την εποπτεία του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Πάντως ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε χθες τους άνδρες του να μη μειώσουν το επίπεδο επαγρύπνησής τους.

Ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σε μια γραμμή που θα του αφήσει τον έλεγχο περίπου του 53% της Λωρίδας. Σύμφωνα με έναν χάρτη που διανεμήθηκε από τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, αυτή είναι η πρώτη από τις τρεις φάσεις της ισραηλινής απόσυρσης.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει και τους 20 ομήρους που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Θα ακολουθήσει η επιστροφή των πτωμάτων των 28 νεκρών ομήρων, αν και δεν είναι σαφές πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή σε ισραηλινές φυλακές και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο BBC παλαιστινιακή πηγή.

Το Ισραήλ θα επιστρέψει επίσης τα λείψανα 15 κατοίκων της Γάζας για κάθε Ισραηλινό όμηρο, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ.

Εκατοντάδες φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα αρχίσουν να εισέρχονται στη Γάζα, όπου τον Αύγουστο εμπειρογνώμονες που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ επιβεβαίωσαν την ύπαρξη λιμού.

Ο Τραμπ μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε «μόνιμη ειρήνη», προσθέτοντας πως σκοπεύει να μεταβεί στη Μέση Ανατολή την Κυριακή, με ενδιάμεσους σταθμούς την Ιερουσαλήμ και το Κάιρο, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επικύρωσης της συμφωνίας στην Αίγυπτο και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ (το κοινοβούλιο του Ισραήλ).

Δεν απέκλεισε να συναντηθεί με τους ομήρους, οι οποίοι -όπως είπε- θα απελευθερωθούν είτε τη Δευτέρα είτε την Τρίτη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει άποψη για τη λύση των δύο κρατών, σημειώνοντας: «Θα ακολουθήσω ό,τι συμφωνήσουν οι πλευρές… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για όλους».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί».

Όταν ρωτήθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης, που απονέμεται την Παρασκευή, απάντησε: «Κανείς στην ιστορία δεν έχει σταματήσει οκτώ πολέμους σε εννέα μήνες. Δεν το έκανα για το βραβείο, το έκανα γιατί έσωσα ζωές».

Κάπου διακόσιοι αμερικανοί στρατιωτικοί θα αναλάβουν να «επιβλέπουν», να «επιτηρούν» την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν χθες Πέμπτη αμερικανοί αξιωματούχοι υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Ο νέος επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θέλει καταρχήν «200 άνδρες» να εκτελέσουν την αποστολή στο «πεδίο», είπε αξιωματούχος — χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιο «πεδίο» αναφερόταν.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θα επιχειρήσουν στρατιωτικοί των ΗΠΑ «μέσα στη Γάζα».

Ο ρόλος που θα τους ανατεθεί θα είναι «να επιβλέπουν, να παρατηρούν, να εγγυηθούν πως δεν θα γίνονται παραβιάσεις, επιδρομές», είπε ο πρώτος αξιωματούχος. Ζητούμενο είναι «πάνω απ’ όλα η επίβλεψη», επέμεινε.

Στην ομάδα των 200 στρατιωτικών θα προστεθούν σύνδεσμοι και ομάδες των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και πιθανόν των ΗΑΕ, κατά τον πρώτο αξιωματούχο.

«Η ιδέα είναι να δείξουμε ομαδικό πνεύμα» και «οι Ισραηλινοί προφανώς θα είναι σε μόνιμη επαφή» με την ομάδα των παρατηρητών, είπε.

«Το ότι ενεπλάκη ο ναύαρχος Κούπερ έδωσε πολλή εμπιστοσύνη και ασφάλεια στις αραβικές χώρες και έτσι δείχνουμε στη Χαμάς πως αναλαμβάνουμε σημαντικό ρόλο, ότι ο αμερικανός πρόεδρος αναλαμβάνει πολύ σθεναρή δέσμευση» και παρέχει «εγγυήσεις», συνέχισε ο αξιωματούχος.

Ο δεύτερος αξιωματούχος έκρινε πως μετά τη συμφωνία διανοίγεται παράθυρο «72 ωρών» κατά το οποίο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν σε συμφωνημένες εκ των προτέρων θέσεις και κατά το οποίο αναμένεται να γίνει η ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων.

Κατόπιν ο σκοπός θα είναι, με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού, να μπουν τα θεμέλια για να αναλάβει «διεθνής δύναμη σταθεροποίησης», συμπλήρωσε.

«Δεν προβλέπεται να σταλούν αμερικανοί στρατιωτικοί μέσα στη Γάζα», το ζητούμενο είναι «να δημιουργηθεί κοινό κέντρο ελέγχου και να ενσωματωθούν άλλες δυνάμεις», επέμεινε η πηγή αυτή.