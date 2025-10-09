Στο στόχαστρο γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές.

Μεγάλη επιχείρηση των αρχών στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα ναρκωτικών στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα της τουρκικής showbiz.

Την Τετάρτη, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 19 ατόμων, ανάμεσά τους ηθοποιοί, τραγουδιστές και influencer, στο αρχηγείο της χωροφυλακής στην Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει θεραπεία ή αναστολή εκτέλεσης ποινής για όσους κάνουν παράβαση για πρώτη φορά, αποφεύγοντας έτσι τον εγκλεισμό στη φυλακή.

Η Hadise ανάμεσα στους προσαχθέντες

Μεταξύ των γνωστών προσώπων που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν και η Hadise Açıkgöz, η τραγουδίστρια που έγινε γνωστή διεθνώς με τη συμμετοχή της στη Eurovision 2016 με το τραγούδι Düm Tek Tek.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι προσαχθέντες έδωσαν δείγμα αίματος στο πλαίσιο των ερευνών για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι επώνυμοι που εξετάζονται

Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, οι:

Demet Evgar

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Kaan Yıldırım

Kubilay Aka

Berrak Tüzünataç

Meriç Aral

Hadise Açıkgöz

İrem Derici

Duygu Özaslan

Dilan και Engin Polat

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Η δικηγόρος της Dilan Polat, Sevinç Horoz, δήλωσε ότι η πελάτισσά της είχε ήδη εξεταστεί και βρέθηκε «καθαρή».

«Αν οι αρχές θεωρούν πως οι προηγούμενες εξετάσεις δεν επαρκούν, είμαστε έτοιμοι να υποβληθούμε εκ νέου σε ελέγχους. Δεν καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι Polat, γνωστό για την επιχείρηση ομορφιάς εκατομμυρίων δολαρίων που διαθέτει, έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν κατηγορίες για ναρκωτικά, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.

Καμία κράτηση μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με το CNN Türk, η εισαγγελία διευκρίνισε ότι κανείς από τους προσαχθέντες δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η υπόθεση ερευνάται από το Γραφείο Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι προσαχθέντες έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η ανάρτηση της Hadise

Μετά την αποχώρησή της από το αρχηγείο της χωροφυλακής, η Hadise δημοσίευσε στο Instagram ένα αινιγματικό μήνυμα:

«Είμαι το ίδιο μπερδεμένη όπως κι εσείς».

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφίες από συναυλία της στην Άγκυρα, δείχνοντας πως συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.