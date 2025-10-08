Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα μπορούσε να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα μπορούσε να επιτευχθεί μία συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, αναφέρουν στο CNN πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι είναι «πολύ κοντά» μία συμφωνία ενώ η μία από αυτές ισχυρίζεται ότι μέσα στις επόμενες 24 ώρες ενδέχεται να υπάρξει και σχετική ανακοίνωση.

Μια τρίτη πηγή που επικαλείται το CNN ανέφερε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με την απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, λέγοντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός «ημερών».

Μία επιπλέον ένδειξη ότι οι συνομιλίες Χαμάς - Ισραήλ για τη Γάζα κινούνται προς θετική κατεύθυνση, είναι και οι δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου, ο οποίος υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο του ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο προς ψήφιση εάν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, οποιαδήποτε απόφαση για την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση. Εάν το υπουργικό συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, υπάρχει ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για την αμφισβήτηση των αποφυλακίσεων. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.