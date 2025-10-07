Τουλάχιστον 20.179 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα στα δύο χρόνια πολέμου. Από αυτά τουλάχιστον 420 μωρά έχουν γεννηθεί και σκοτωθεί.

Ο αριθμοί είναι σαν γροθιά στο στομάχι. Στα δύο χρόνια πολέμου του Ισραήλ έχει σκοτωθεί ένα παιδί κάθε 52 λεπτά στη Γάζα, λένε Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλιμάκωσαν τις εκκλήσεις για οριστικό τέλος στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς, την Τρίτη, δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε μια διαρκή και ανείπωτη αιματοχυσία.

Περισσότεροι από 24 μήνες εχθροπραξιών έχουν καταστήσει τεράστιες εκτάσεις της Γάζας ακατοίκητες, έχουν εξαφανίσει ολόκληρες οικογένειες και έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες παιδιά ορφανά, ακρωτηριασμένα.

Οι γυναίκες στη Γάζα αποβάλλουν καθώς αναγκάζονται να κάνουν εξαντλητικές πορείες εκτοπισμού από τα βόρεια στα νότια τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον James Elder, εκπρόσωπο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα παιδιά. Την ίδια ώρα, τα παιδιά στη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας είναι γυμνά και λιμοκτονούν, χωρίς «να έχουν κάπου να πάνε», ανέφερε ο αξιωματούχος της UNICEF.

«Μητέρες κουβαλούν παιδιά των οποίων το δέρμα αιμορραγεί από εξανθήματα. Τα παιδιά τρέμουν από τις αδιάκοπες αεροπορικές επιδρομές. Και τα παιδιά κοιτάζουν προς τον ουρανό παρακολουθώντας τη φωτιά από ελικόπτερα», δήλωσε ο Elder σε ανακοίνωσή του. «Όλοι φέρουν κάποια ευθύνη για αυτό, αλλά υπάρχει μόνο ένα θύμα. Χθες, σήμερα, και χωρίς ουσιαστική δράση, αύριο. Τα παιδιά της Παλαιστίνης».

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα έδωσε στη δημοσιότητα μία ανάλυση του πώς ο διετής πόλεμος έχει επηρεάσει τα παιδιά στη Γάζα από την έναρξή του.

- Τουλάχιστον 20.179 παιδιά έχουν σκοτωθεί.

- Τουλάχιστον 1.029 παιδιά κάτω του ενός έτους έχουν σκοτωθεί.

- Τουλάχιστον 420 μωρά έχουν γεννηθεί και σκοτωθεί.

- Τουλάχιστον 58.554 παιδιά έχουν μείνει ορφανά.

- Τουλάχιστον 1.102 παιδιά είναι πλέον ακρωτηριασμένα.

- Τουλάχιστον 914.102 έχουν στερηθεί την εκπαίδευση.