Η διεθνής νηοπομπή βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού καθώς προσεγγίζει τα 10 ναυτικά μίλια από τη ζώνη υψηλού κινδύνου.

Η διεθνής νηοπομπή που προσπαθεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό δήλωσε την Τετάρτη ότι αρκετά από τα σκάφη της προσεγγίστηκαν από μη αναγνωρισμένα σκάφη, κάποια εκ των οποίων κινούνταν χωρίς φώτα.

Η Global Sumud Flotilla ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι τα ύποπτα σκάφη έχουν απομακρυνθεί και οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν πρωτόκολλα ασφαλείας, προετοιμαζόμενοι για πιθανή αναχαίτιση.

Σημειώνεται πως τα σκάφη του διεθνούς στόλου Global Sumud Flotilla συνεχίζουν την πορεία τους προς τον πολιορκημένο θύλακα, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στα επικίνδυνα νερά, τη λεγόμενη ζώνη αναχαίτισης, όπου αναμένεται να φθάσουν σήμερα Τετάρτη.

Από κοντά πλέουν πολεμικά πλοία της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενώ την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» την πορεία τους.

