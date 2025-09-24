Οι δηλώσεις του Ρούμπιο θεωρήθηκαν επιθετικές προς τον Ερντογάν.

Λίγες ώρες πριν την συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν, μια δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο εκλήφθηκε ως επιθετική και προσβλητική στο πρόσωπο του Τούρκου προέδρου.

Αρχικά ο Ερντογάν υποστήριξε από τη Νέα Υόρκη ότι ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν το κατάφερε, ενώ άφησε αιχμές και για τον ρόλο των ΗΠΑ στην σφαγή στη Γάζα. Μάλιστα χαρακτήρισε τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες ανεπαρκείς, με τον Ρούμπιο να παίρνει την σκυτάλη και να τονίζει απευθυνόμενος στον Ερντογάν ότι «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη είναι ο Τραμπ».

Και συνέχισε: «Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ και βγαίνουν έξω και λένε ότι θέλουν».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε με νόημα ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ: «Στην περίπτωση Ρωσίας και Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει κάποια πιθανότητα να την τερματίσει είναι ο πρόεδρος Τραμπ, γι’ αυτό και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτήν από οποιονδήποτε άλλον. Όλες αυτές οι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, μας παρακαλούν να συμμετάσχουμε. Θέλουν να συμμετάσχουμε. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και λένε ό,τι θέλουν να πουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο».

Η τοποθέτηση του Ρούμπιο αναδείχθηκε μάλιστα από τα τουρκικά μέσα χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του προσβλητικές και επιθετικές στον πρόεδρο Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι νωρίτερα σήμερα ο εκνευρισμός βρέθηκε μέχρι και τα... πεζοδρόμια της Νέας Υόρκης όταν η αστυνομία σταμάτησε την ασφάλεια και τον ίδιο τον Ερντογάν να περάσουν καθώς έπρεπε να προηγηθεί ο Τραμπ. Βίντεο, μάλιστα, δείχνει την ασφάλεια του Ερντογάν να διαφωνεί με την αστυνομία.

Ο Ερντογάν ήταν σαφώς εκνευρισμένος.

