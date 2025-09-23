Βρήκαν 300 διακομιστές ικανούς να παραλύσουν το σύστημα κινητής τηλεφωνίας της Νέας Υόρκης.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξάρθρωσε ένα τεράστιο δίκτυο με περισσότερους από 300 servers στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ικανούς να απενεργοποιήσουν πύργους κινητής τηλεφωνίας και να διαταράξουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι συσκευές - οι οποίες περιλάμβαναν 100.000 κάρτες SIM σε διάφορες τοποθεσίες - βρίσκονταν σε απόσταση 56 χλμ από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από πολλαπλές απειλές εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων, ανάμεσά τους και απειλές για βόμβες.

«Δεδομένου του χρόνου, της τοποθεσίας και της πιθανότητας σημαντικής διαταραχής στις τηλεπικοινωνίες της Νέας Υόρκης που προκαλούνται από αυτές τις συσκευές, η υπηρεσία κινήθηκε γρήγορα για να εξαρθρώσει αυτό το δίκτυο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι διακομιστές θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ανώνυμες τηλεφωνικές απειλές και να απενεργοποιήσουν πύργους κινητής τηλεφωνίας. Είχαν τη δυνατότητα «ουσιαστικά να κλείσουν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Υόρκη», σύμφωνα με τον Matt McCool, τον ειδικό πράκτορα υπεύθυνο για το γραφείο της Μυστικής Υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κρυφός ηλεκτρονικός λαβύρινθος ήταν τόσο ισχυρός που θα μπορούσε να στείλει ένα κρυπτογραφημένο και ανώνυμο μήνυμα σε κάθε πολίτη στις ΗΠΑ μέσα σε 12 λεπτά, δήλωσε ο McCool.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν διευκρίνισε ποιος ήταν υπεύθυνος για το δίκτυο, αλλά είπε ότι «η πρώιμη ανάλυση υποδεικνύει επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας μεταξύ φορέων απειλής εθνικού-κρατικού χαρακτήρα και ατόμων που είναι γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές»

Με πληροφορίες του CNN/Reuters