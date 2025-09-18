Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 90 μίλια ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στην περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην χερσόνησο Καμτσάτκα το βράδυ της Πέμπτης.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Δυτικές Αλεούτιες Νήσους στην Αλάσκα μετά από σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική Ρωσία στις 11:58 π.μ. (τοπική ώρα). Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 90 μίλια ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στην περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Καμία άλλη ηπειρωτική περιοχή στις ΗΠΑ ή τον Καναδά δεν βρίσκεται σε συναγερμό για τσουνάμι, σύμφωνα με την ανακοίνωση ωστόσο Χαβάη και Ρωσία είναι σε επιφυλακή.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος κάνει λόγο για 7,6 Ρίχτερ.

«Μεγάλος σεισμός στη χερσόνησο της Καμτσάτκα μεγέθους 7.6. Προφανώς θα βγει προειδοποίηση για τσουνάμι. Θυμίζω ότι προ ημερών είχε γίνει εκεί ο κύριος σεισμός μεγέθους 8.8. Τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη» σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

