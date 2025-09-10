Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα

Σε μια προσπάθεια να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να προτείνει δασμούς έως και 100% που στοχεύουν συμμάχους και εμπορικούς εταίρους του Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, με στόχο να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Τραμπ υπέβαλε το αίτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της ΕΕ την Τρίτη, όπου συζήτησαν επιλογές για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία, σύμφωνα με τους Financial Times, το BBC και το Bloomberg.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να επιβάλει παρόμοιους δασμούς εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκριθεί στο αμερικανικό αίτημα.

Μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο «αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης».

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται μετά την ενίσχυση της σχέσης του Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, σε μια εντυπωσιακή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50%, ως απάντηση στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ινδία θα συνεχιστούν.

«Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των δύο χωρών», έγραψε στο Truth Social.

«Ανυπομονώ να μιλήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, τον πρωθυπουργό Μόντι, τις επόμενες εβδομάδες».

Με πληροφορίες από Guardian