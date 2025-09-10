Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα

Ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα Φωτογραφία: Alex Brandon/AP
Σε μια προσπάθεια να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να προτείνει δασμούς έως και 100% που στοχεύουν συμμάχους και εμπορικούς εταίρους του Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, με στόχο να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Τραμπ υπέβαλε το αίτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της ΕΕ την Τρίτη, όπου συζήτησαν επιλογές για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία, σύμφωνα με τους Financial Times, το BBC και το Bloomberg.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να επιβάλει παρόμοιους δασμούς εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκριθεί στο αμερικανικό αίτημα.

Μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο «αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης».

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται μετά την ενίσχυση της σχέσης του Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, σε μια εντυπωσιακή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50%, ως απάντηση στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ινδία θα συνεχιστούν.

«Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των δύο χωρών», έγραψε στο Truth Social.

«Ανυπομονώ να μιλήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, τον πρωθυπουργό Μόντι, τις επόμενες εβδομάδες».

Με πληροφορίες από Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

Διεθνή
Λευκός Οίκος για επίθεση στην Ντόχα: Ατυχές γεγονός, αλλά σημαντική η εξάλειψη της Χαμάς

Λευκός Οίκος για επίθεση στην Ντόχα: Ατυχές γεγονός, αλλά σημαντική η εξάλειψη της Χαμάς

Διεθνή
Μετά τις αγκαλιές με Πούτιν ο Σι κάνει άνοιγμα στην Ευρώπη: Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία

Μετά τις αγκαλιές με Πούτιν ο Σι κάνει άνοιγμα στην Ευρώπη: Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία

Διεθνή
Το σεξουαλικό γράμμα στον Επστάιν «καίει» τον Ντόναλντ Τραμπ

Το σεξουαλικό γράμμα στον Επστάιν «καίει» τον Ντόναλντ Τραμπ

Διεθνή

NETWORK

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

ienergeia.gr
Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

healthstat.gr
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

healthstat.gr
Covid-19 και γρίπη: Πώς οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο

Covid-19 και γρίπη: Πώς οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο

healthstat.gr
Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

ienergeia.gr
Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

ienergeia.gr
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

healthstat.gr