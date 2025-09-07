Games
Γάζα: Δυσοίωνη πρόβλεψη από τον ΟΗΕ - Σε λίγες μέρες ο λιμός θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο

Γάζα: Δυσοίωνη πρόβλεψη από τον ΟΗΕ - Σε λίγες μέρες ο λιμός θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο Φωτογραφία: AP/Abdel Kareem Hana
Πιο αναγκαία από ποτέ η κατάπαυση του πυρός.

Υπάρχει ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του λιμού στη Γάζα, δήλωσε την Κυριακή κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την απρόσκοπτη παροχή βοήθειας στην περιοχή, όπου μάχεται εναντίον της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς.

Σύμφωνα με το reuters, που επικαλείται επίσημα δεδομένα, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι βιώνουν ήδη ή κινδυνεύουν να βιώσουν λιμό σε περιοχές όπως η πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα, όπου το Ισραήλ έχει εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της Χαμάς.

Το Ισραήλ, το οποίο σταμάτησε κάθε βοήθεια για 11 εβδομάδες από τον Μάρτιο έως τα μέσα Μαΐου, λέει ότι κάνει περισσότερα για να επιτρέψει την είσοδο και τη διανομή της βοήθειας στον θύλακα, ώστε να αποφευχθούν οι ελλείψεις τροφίμων, αν και οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα.

«Υπάρχει ένα στενό χρονικό περιθώριο - μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου - για να αποτραπεί η εξάπλωση του λιμού στο Ντέιρ αλ Μπαλάχ (στην κεντρική Γάζα) και στο Χαν Γιουνίς (νότια Γάζα). Αυτό το χρονικό περιθώριο κλείνει τώρα γρήγορα», δήλωσε ο επικεφαλής της βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών, Τομ Φλέτσερ.

Η COGAT, η ισραηλινή υπηρεσία άμυνας που ασχολείται με ανθρωπιστικά ζητήματα, επεσήμανε με ανακοίνωσή της την Κυριακή ότι την περασμένη εβδομάδα διανεμήθηκε βοήθεια από περισσότερα από 1.900 φορτηγά, τα περισσότερα από τα οποία προμηθεύουν τρόφιμα, στη Γάζα.

«Θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα για τον άμαχο πληθυσμό - όχι για τη Χαμάς».

Ανελέητο σφυροκόπημα από το Ισραήλ

Το Ισραήλ τον περασμένο μήνα εξαπέλυσε επίθεση στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και οι δυνάμεις του βρίσκονται τώρα μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, όπου εξέδωσε προειδοποιήσεις το Σαββατοκύριακο προς τους πολίτες να εκκενώσουν πολυώροφα κτίρια, όπως λέει, τα οποία χρησιμοποιεί η Χαμάς, πριν τα βομβαρδίσει.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επιθέσεις σκότωσαν 14 άτομα σε όλη την πόλη, δήλωσαν τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής σε ένα σχολείο στη νότια πόλη της Γάζας που φιλοξενούσε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε χτυπήσει έναν μαχητή της Χαμάς και ότι οι πολίτες είχαν προειδοποιηθεί πριν από την εκτέλεση της επιδρομής.

Ο στρατός το Σάββατο προειδοποίησε επίσης τους πολίτες της πόλης της Γάζας να φύγουν για τον νότο, συμπεριλαμβανομένης της Χαν Γιουνίς, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη καταφύγει σε στενούς καταυλισμούς σκηνών κατά μήκος της ακτής.

Επείγουσα ανάγκη για κατάπαυση του πυρός

Με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν στην πόλη της Γάζας, η πίεση για τον τερματισμό του πολέμου μεγαλώνει.

«Λέμε στη Χαμάς, θέλουμε εκεχειρία, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο πριν η πόλη της Γάζας μετατραπεί σε ερείπια όπως η Ράφα», δήλωσε ο κάτοικος της πόλης της Γάζας, Εμάντ, αναφερόμενος σε μια νότια πόλη της Γάζας που το Ισραήλ κατέστρεψε νωρίτερα στον πόλεμο.

«Θέλουμε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτό; Πόσες ζωές θα χαθούν; Αρκετά πια», είπε τηλεφωνικά, ζητώντας να μη δημοσιευτεί το επώνυμό του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αμέσως εάν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και καταθέσει τα όπλα της.

«Θα χαρούμε πολύ να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με πολιτικά μέσα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

Απαντώντας, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Μπασέμ Ναΐμ δήλωσε ότι η ομάδα δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους εάν το Ισραήλ τερματίσει τον πόλεμο και αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας τη μακροχρόνια θέση της Χαμάς.

Περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από μαχητές με επικεφαλής τη Χαμάς, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και είδε άλλους 251 να απαχθούν και να μεταφερθούν στη Γάζα.

