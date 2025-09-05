Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινούς ομήρους: Ζητούν να μην προχωρήσει η κατάληψη της Γάζας

Νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινούς ομήρους: Ζητούν να μην προχωρήσει η κατάληψη της Γάζας
Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο με ομήρους που ζητούν από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει η επιχείρηση κατάληψης της Γάζας.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα πλάνα στα οποία καταγράφονται δύο όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες εμφανίζονται ζωντανοί στη Γάζα, ενώ το βίντεο υποτίθεται έχει τραβηχτεί στα τέλη του περασμένου μήνα.

Το βίντεο δείχνει έναν όμηρο μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο κινείται σε γειτονιά με κατεστραμμένα κτίρια, να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο ή την ημερομηνία λήψης του.

{https://x.com/populergazeteTR/status/1963894974681956602}

Το πρώτο άτομο αναγνωρίζεται ως ο Γκιλμπόα Νταλάλ. Η οικογένεια του άλλου ομήρου ζήτησε το όνομά του να μην δημοσιοποιηθεί.

{https://x.com/MarinaMedvin/status/1963895698790785221}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

British Heart Foundation: Φάτε αυτό το φρούτο στις 11 το πρωί για μείωση της χοληστερίνης

British Heart Foundation: Φάτε αυτό το φρούτο στις 11 το πρωί για μείωση της χοληστερίνης

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Ανεπιθύμητος ο Μακρόν στο Ισραήλ «αν η Γαλλία αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος»

Ανεπιθύμητος ο Μακρόν στο Ισραήλ «αν η Γαλλία αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος»

Διεθνή
Eurobasket 2025: Η ώρα και η ημέρα του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Eurobasket 2025: Η ώρα και η ημέρα του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Αθλητισμός
Ο Ρούμπιο «προειδοποιεί» με ισραηλινά αντίποινα: «Αν αναγνωρίσετε παλαιστινιακό κράτος, θα χαθεί κι η Δυτική Όχθη»

Ο Ρούμπιο «προειδοποιεί» με ισραηλινά αντίποινα: «Αν αναγνωρίσετε παλαιστινιακό κράτος, θα χαθεί κι η Δυτική Όχθη»

Διεθνή
Eurobasket 2025 - Ρίγα: Και τώρα στους «16» με το Ισραήλ

Eurobasket 2025 - Ρίγα: Και τώρα στους «16» με το Ισραήλ

Αθλητισμός

NETWORK

Toyota: Θα κατασκευάσει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητό της με μπαταρία στην Ευρώπη, στην Τσεχία

Toyota: Θα κατασκευάσει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητό της με μπαταρία στην Ευρώπη, στην Τσεχία

ienergeia.gr
Τζο Μπάιντεν: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

Τζο Μπάιντεν: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Το KKE για τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Ισραήλ

Το KKE για τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Ισραήλ

ienergeia.gr
Παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

healthstat.gr
British Heart Foundation: Φάτε αυτό το φρούτο στις 11 το πρωί για μείωση της χοληστερίνης

British Heart Foundation: Φάτε αυτό το φρούτο στις 11 το πρωί για μείωση της χοληστερίνης

healthstat.gr
Κλίμα: Οι δασικές πυρκαγιές επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων

Κλίμα: Οι δασικές πυρκαγιές επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων

ienergeia.gr
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ετήσια check up για παιδιά

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ετήσια check up για παιδιά

healthstat.gr