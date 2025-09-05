Νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινούς ομήρους: Ζητούν να μην προχωρήσει η κατάληψη της Γάζας

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο με ομήρους που ζητούν από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει η επιχείρηση κατάληψης της Γάζας.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα πλάνα στα οποία καταγράφονται δύο όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες εμφανίζονται ζωντανοί στη Γάζα, ενώ το βίντεο υποτίθεται έχει τραβηχτεί στα τέλη του περασμένου μήνα.

Το βίντεο δείχνει έναν όμηρο μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο κινείται σε γειτονιά με κατεστραμμένα κτίρια, να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο ή την ημερομηνία λήψης του.

{https://x.com/populergazeteTR/status/1963894974681956602}

Το πρώτο άτομο αναγνωρίζεται ως ο Γκιλμπόα Νταλάλ. Η οικογένεια του άλλου ομήρου ζήτησε το όνομά του να μην δημοσιοποιηθεί.

{https://x.com/MarinaMedvin/status/1963895698790785221}