Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ρεκόρ ζέστης σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία: Το φετινό καλοκαίρι το πιο θερμό που καταγράφηκε ποτέ

AP Photo/Andy Wong AP Photo/Andy Wong
Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις πέρυσι.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ για τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

«Η μέση θερμοκρασία από την 1η Ιουνίου ως τις 31 Αυγούστου ήταν 25,7° Κελσίου, η υψηλότερη από τότε που διατηρούνται αρχεία, το 1973», επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις πέρυσι.

Στο μεταξύ και η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας επεσήμανε σήμερα ότι η μέση θερμοκρασία στη χώρα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο ήταν κατά 2,36° Κελσίου υψηλότερη από τον κανονικό μέσο όρο.

Το φετινό καλοκαίρι στην Ιαπωνία ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1898, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία, σπάζοντας τα προηγούμενα ρεκόρ του 2023 και του 2024, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε και πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε και πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Καιρός σήμερα: Με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Καιρός σήμερα: Με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Ελλάδα
Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι»

Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι»

Οικονομία
Σάκης Αρναούτογλου: Πού θα έχει βροχές το Σαββατοκύριακο - Ο καιρός έως 8/9

Σάκης Αρναούτογλου: Πού θα έχει βροχές το Σαββατοκύριακο - Ο καιρός έως 8/9

Ελλάδα

NETWORK

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

healthstat.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

healthstat.gr
Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

healthstat.gr
Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που προσφέρουν νεανικό και υγιές δέρμα, σύμφωνα με τις μελέτες

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που προσφέρουν νεανικό και υγιές δέρμα, σύμφωνα με τις μελέτες

healthstat.gr