Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ: Οι περισσότεροι δασμοί του κρίνονται παράνομοι

Η απόφαση επικυρώνει ουσιαστικά το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο, που απορρίπτει το αφήγημα Τραμπ για τους δασμούς.

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν κατάχρηση των έκτακτων εξουσιών του ως προέδρου.

Σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου, την Παρασκευή, οι λεγόμενοι αμοιβαίοι δασμοί, που επιβάλλονται σε σχεδόν όλες τις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται η ΗΠΑ, κρίνονται παράνομοι, όπως αναφέρει άρθρο του BBC.

Η απόφαση επικυρώνει ουσιαστικά το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο, που απορρίπτει, επίσης, το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι παγκόσμιοι δασμοί του επιτρέπονται βάσει ενός νόμου για έκτακτες οικονομικές εξουσίες.

Το δικαστήριο δεν ανέστειλε τους δασμούς, αλλά δήλωσε ότι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, θέτοντας ένα περαιτέρω νομικό ζήτημα ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Υπάρχουν ακόμα πολλές άγνωστες παράμετροι, αλλά αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την απόφαση – και τι μπορεί να σημαίνει για την εμβληματική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ.

Τι απεφάνθη το εφετείο;

Με απόφαση 7-4, το εφετείο υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλλει παγκόσμιους δασμούς.

Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον νόμο που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τις πολιτικές του, τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ο οποίος, σύμφωνα με τους δικαστές, δεν παρέχει «την εξουσία να επιβάλλει δασμούς, τέλη ή παρόμοια, ούτε την εξουσία να φορολογεί».

Το Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι δασμοί επιτρέπονται βάσει των έκτακτων οικονομικών εξουσιών του, χαρακτηρίζοντας τους φόρους «άκυρους ως αντίθετους προς το νόμο».

Ο Τραμπ απέρριψε αμέσως την απόφαση, αναρτώντας στο Truth Social λίγες ώρες μετά την έκδοσή της ότι το εφετείο είναι «εξαιρετικά μεροληπτικό» και η απόφαση «καταστροφή» για τη χώρα.

«Εάν επιτραπεί να ισχύσει, αυτή η απόφαση θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε.

Ο νόμος του 1977

Ο νόμος, που έχει ισχύ εδώ και δεκαετίες και έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, παρέχει στον πρόεδρο των ΗΠΑ σημαντικές εξουσίες για την αντιμετώπιση εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή σοβαρών απειλών από το εξωτερικό.

Ο νόμος του 1977 ορίζει ότι ο πρόεδρος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά οικονομικών μέτρων «για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή, η οποία προέρχεται εξ ολοκλήρου ή σε σημαντικό βαθμό από εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία».

Έχει χρησιμοποιηθεί τόσο από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα όσο και από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι επικαλέστηκαν τον νόμο για να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και, στη συνέχεια, μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία οκτώ χρόνια αργότερα.

Ωστόσο, το εφετείο δήλωσε στην απόφασή του ότι ο νόμος έκτακτης ανάγκης «δεν παρέχει στον πρόεδρο ευρεία εξουσία για την επιβολή δασμών».

Ο εν λόγω νόμος «δεν αναφέρει δασμούς ούτε διαθέτει διαδικαστικές εγγυήσεις που να περιέχουν σαφή όρια στην εξουσία του προέδρου να επιβάλλει δασμούς», ανέφεραν.

Ο Τραμπ υποστήριξε, όταν ανακοίνωσε τους παγκόσμιους δασμούς του, ότι η εμπορική ανισορροπία ήταν επιζήμια για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, αποτελούσε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό;

Εκτός από το ότι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το κεντρικό πρόγραμμα του Προέδρου Τραμπ, η απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία των ΗΠΑ, με επακόλουθες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές.

«Οι επιχειρήσεις θα βρεθούν σε κατάσταση αβεβαιότητας», δήλωσε η Δρ Λίντα Γιου, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London Business School, στο πρόγραμμα Today του BBC.

Καθώς οι χώρες περιμένουν να δουν αν το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναλάβει την υπόθεση, κάτι που φαίνεται πιθανό, ενδέχεται να αποφασίσουν να αναστείλουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με τις ΗΠΑ.

Αν συμβεί αυτό, σύμφωνα με την Δρ Yueh, θα μπορούσε να «επιβραδυνθεί η οικονομική δραστηριότητα».

Υπάρχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές στον πολιτικό χώρο.

Για παράδειγμα, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο ανατρέψει την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου και συνταχθεί με την κυβέρνηση Τραμπ, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο που θα ενθαρρύνει τον πρόεδρο να χρησιμοποιήσει τον IEEPA πιο επιθετικά από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Η υπόθεση θα προχωρήσει πιθανότατα στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, μια πρόκληση που ο Τραμπ σηματοδότησε στο Truth Social.

«Οι δασμοί επιτράπηκαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας από τους αδιάφορους και άσοφους πολιτικούς μας», έγραψε ο Τραμπ. «Τώρα, με τη βοήθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τους χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της χώρας μας και θα κάνουμε την Αμερική πλούσια, ισχυρή και ισχυρή ξανά!»

Η συντηρητική πλειοψηφία στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα μπορούσε ενδεχομένως να το κάνει πιο πιθανό να συνταχθεί με την άποψη του προέδρου.

Έξι από τους εννέα δικαστές διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους προέδρους, συμπεριλαμβανομένων τριών που επέλεξε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στο Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, το δικαστήριο έχει, επίσης, υιοθετήσει μια πιο κριτική στάση απέναντι στους προέδρους όταν φαίνεται ότι υπερβαίνουν τα όρια σε πολιτικές που δεν έχουν εγκριθεί άμεσα από το Κογκρέσο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, για παράδειγμα, το δικαστήριο επέκτεινε αυτό που ονόμασε «δογματική αρχή των σημαντικών ζητημάτων» για να ακυρώσει τις προσπάθειες των Δημοκρατικών να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες νόμους για να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να συγχωρήσουν τα δάνεια εκατομμυρίων Αμερικανών φοιτητών.

Τι θα συμβεί αν οι δασμοί κριθούν παράνομοι;

Το ομοσπονδιακό εφετείο, με την απόφασή του, έδωσε στην αμερικανική κυβέρνηση προθεσμία μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου για να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε μια υπόθεση που έχει επιπτώσεις τόσο για την αμερικανική οικονομία όσο και για τις εμπορικές σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώσει την απόφαση, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν συγκεντρωθεί από τους εισαγωγικούς δασμούς σε προϊόντα από χώρες που τους έχουν καταβάλει τους τελευταίους μήνες.

Θα μπορούσε, επίσης, να τεθεί υπό αμφισβήτηση το αν οι μεγάλες οικονομίες - συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας - είναι δεσμευμένες στις ατομικές εμπορικές συμφωνίες που εξασφάλισαν με τις ΗΠΑ πριν από την προθεσμία του Αυγούστου.

Άλλες εμπορικές συμφωνίες που βρίσκονται επί του παρόντος σε διαπραγμάτευση θα μπορούσαν επίσης να οδηγηθούν σε χάος.

Εάν επιτραπεί η εφαρμογή της, η απόφαση του εφετείου θα αποτελέσει επίσης τεράστιο πλήγμα για την πολιτική εξουσία και τη φήμη του Τραμπ ως διαπραγματευτή. Αν όμως ανατραπεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Υπάρχουν ακόμα δασμοί;

Η απόφαση αυτή επηρεάζει τους «αμοιβαίους δασμούς» του Τραμπ, οι οποίοι περιλαμβάνουν ένα μωσαϊκό διαφορετικών συντελεστών για τις περισσότερες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων άλλων φόρων που επιβάλλονται στην Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά.

Οι εισαγωγές σχεδόν όλων των εμπορευμάτων από σχεδόν όλες τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Μετά τις 14 Οκτωβρίου, δεν θα είναι πλέον εκτελεστές, σύμφωνα με το εφετείο.

Ξεχωριστά, οι δασμοί για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τον χαλκό, οι οποίοι επιβλήθηκαν με διαφορετική προεδρική εξουσία, θα παραμείνουν ανέπαφοι και δεν θα επηρεαστούν από την απόφαση του δικαστηρίου.