Αυξάνονται κατά 50% οι δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας

AP Photo/Noah Berger AP Photo/Noah Berger
Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού.

Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα. O Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη.

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

