Ο τυφώνας Kajiki σαρώνει το Βιετνάμ, πάνω από 40.000 κάτοικοι εκκένωσαν παράκτιες περιοχές (Εικόνες & Βίντεο)

Ισχυρές ριπές ανέμου σάρωσαν σπίτια, ξερίζωσαν δέντρα και στύλους φωτισμού στο Βιετνάμ.

Ο τυφώνας Kajiki έφτασε στο Βιετνάμ τη Δευτέρα, προκαλώντας επικίνδυνους ανέμους καθώς η ισχυρή καταιγίδα σάρωσε τις κεντρικές επαρχίες της χώρας. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Ο τυφώνας έπληξε τις επαρχίες Nghe An και Ha Tinh του Βιετνάμ περίπου στις 3 μ.μ. τοπική ώρα με ταχύτητα ανέμου 133 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Ισχυρές ριπές ανέμου σάρωσαν σπίτια, ξερίζωσαν δέντρα από το έδαφος και έριξαν στύλους φωτισμού, όπως μεταδίδουν τα κρατικά ΜΜΕ. Νωρίτερα, κάτοικοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κατά μήκος της ακτής είχαν κλείσει παράθυρα και είχαν στοιβάξει σακούλες με άμμο έξω από σπίτια, εστιατόρια και τα ξενοδοχεία τους.

Οι αρχές έκλεισαν σχολεία, δύο επαρχιακά αεροδρόμια και διέταξαν μαζικές εκκενώσεις από τις παράκτιες επαρχίες καθώς ο τυφώνας Kajiki, ο πέμπτος που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, κατευθύνεται πως το εσωτερικό της χώρας. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις παράκτιες κοινότητες από το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το κρατικό VN Express.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τεράστια κύματα να ξεχύνονται στους δρόμους των παράκτιων περιοχών, σύμφωνα με το Reuters, ενώ οι στέγες κατέρρεαν και σπίτια πλημμύρισαν. «Είναι τρομακτικό», δήλωσε ο 48χρονος Dang Xuan Phuong, που ζει στην Cua Lao, μια τουριστική πόλη στο Nghe An. «Όταν κοίταξα κάτω, μπορούσα να δω κύματα ύψους έως και δύο μέτρων, και το νερό είχε πλημμυρίσει τους δρόμους γύρω μας».

Περιοχές στο Ha Tinh έμειναν χωρίς ρεύμα και τα τηλεφωνικά δίκτυα παρέλυσαν μετά από καταρρακτώδεις βροχές που ανάγκασαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο. Ο τυφώνας προκάλεσε παλιρροϊκά κύματα και πλημμύρισε παράκτιες περιοχές στην επαρχία Thanh Hoa.

Οι αρχές στις κεντρικές επαρχίες της χώρας έθεσαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα την Κυριακή, ανάμεσά τους και ένα σχέδιο εκκένωσης περίπου 587.000 ανθρώπων από τις επαρχίες Thanh Hoa, Quang Tri, Hue και Danang, απαγόρευση απόπλου για τα αλιευτικά ενώ ασφάλισαν φράγματα και αντιπλημμυρικά τείχη, σύμφωνα με το VNA.

Περισσότεροι από 300.000 στρατιωτικοί κινητοποιήθηκαν, με το Ναυτικό, την Ακτοφυλακή και την Πολεμική Αεροπορία να είναι σε ετοιμότητα για επιχειρήσεις διάσωσης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων. Αξιωματούχοι της βιετναμέζικης κυβέρνησης είχαν συγκρίνει τον τυφώνα με τον τυφώνα Yagi, την πιο ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή πέρυσι, η οποία κατέστρεψε το βόρειο Βιετνάμ, με 300 περίπου νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, εργοστάσια και γεωργικές εκτάσεις. Ο Yagi έφτασε στην ξηρά ως ισοδύναμος τυφώνα κατηγορίας 4, και ενώ το Kajiki είναι ασθενέστερος, προς το παρόν.

Ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί προς την ενδοχώρα προς το Λάος και την Ταϊλάνδη, ανέφερε το Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας, με τον κίνδυνο για ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης να αυξάνεται. Σε ορισμένες περιοχές του Βιετνάμ προβλέπονται 200-400 χιλιοστά βροχής, ενώ σε μεμονωμένες περιοχές αναμένεται να υπερβούν τα 600 χιλιοστά.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τυφώνες έχει προβλέψει ότι ο τυφώνας Kajiki θα εξασθενήσει γρήγορα στην ξηρά, μειώνοντας την ένταση σε τροπική καταιγίδα μέχρι νωρίς την Τρίτη. Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η ανθρωπογενής κλιματική κρίση - για την οποία τα ανεπτυγμένα έθνη φέρουν μεγαλύτερη ιστορική ευθύνη - έχει μόνο επιδεινώσει την κλίμακα και την ένταση των περιφερειακών καταιγίδων, με τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου να αντιμετωπίζουν τις χειρότερες επιπτώσεις.

«Είναι τρομακτικό να βλέπουμε τις προβλέψεις μας από μόλις πέρυσι να υλοποιούνται ήδη», δήλωσε στο Associated Press ο Μπέντζαμιν Χόρτον, καθηγητής γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο City του Χονγκ Κονγκ. «Δεν προβλέπουμε πλέον το μέλλον, το ζούμε».

Με πληροφορίες του CNN/AP