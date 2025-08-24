Ισραήλ: Σφυροκοπά ανελέητα τη Γάζα - Μαρτυρίες για ασταμάτητες εκρήξεις

Δεκάδες νεκροί καταγράφονται καθημερινά.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ασταμάτητα την πόλη της Γάζας, ενόψει της προγραμματισμένης επίθεσης.

Όπως αναφέρει το BBC, αεροπλάνα και άρματα μάχης βομβαρδίζουν τμήματα της πόλης, καθώς τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει τη μεγαλύτερη αστική περιοχή του εδάφους αυξάνουν την πίεση σε σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους που ζουν εκεί.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, συνεχώς ακούγονται αδιάκοπες εκρήξεις στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της πόλης.

Δεκάδες νεκροί σε μια ημέρα

Εξήντα τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και σχεδόν 300 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την έναρξη της μαζικής εκστρατείας του Ισραήλ για την ήττα της Χαμάς έχει αυξηθεί σε 62.686, με άλλους 157.951 τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια επιχείρηση στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 251 άλλα κρατήθηκαν όμηροι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει ορκιστεί να νικήσει τη Χαμάς και αψήφησε τις διεθνείς επικρίσεις για τα σχέδιά του να επεκτείνει τον πόλεμο.

Περίπου 60.000 εφέδροι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην ισραηλινή επιχείρηση.

Αν και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη σοβαρά, οι ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας συνεχίζονται αμείωτες - με τις περιοχές Zeitoun και Shejayia να δέχονται αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής, ενώ τα άρματα μάχης έπληξαν τη γειτονιά Sabra.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν επίσης ότι τα στρατεύματα επέστρεψαν στην περιοχή Jabalia τις τελευταίες ημέρες.

«Η δραστηριότητα των στρατευμάτων επιτρέπει την επέκταση των μαχών σε επιπλέον περιοχές και εμποδίζει τους τρομοκράτες της Χαμάς να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις περιοχές», ανέφεραν οι IDF.

Ξεχωριστά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας υπάλληλός του απελευθερώθηκε από τις IDF, μετά από κράτηση στη Γάζα από τις 21 Ιουλίου. Δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπαλλήλου του WHO ή τους λόγους της κράτησής του.

Ανυποχώρητος ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με τις οικογένειες των ομήρων, οι οποίες θέλουν να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου, προκειμένου να επιστρέψουν οι συγγενείς τους που βρίσκονται σε αιχμαλωσία, την ώρα που μόνο 20 από τους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση του Ισραήλ να κατακτήσει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την αποτυχία των έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων τον περασμένο μήνα.

Οι μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για να αποτρέψουν την επίθεση και έχουν παρουσιάσει μια νέα πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση περίπου των μισών από τους 50 ομήρους, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι έχει αποδεχτεί.

Ωστόσο, ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δε θα δεχτούν πλέον μια μερική συμφωνία και έχουν ζητήσει μια συνολική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σχεδιάζει να εκκενώσει ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας και να τον μεταφέρει σε καταφύγια στο νότο πριν από την είσοδο των στρατευμάτων.

Οι τραγικές επιπτώσεις

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας έχει εκτοπιστεί πολλές φορές. Ο ΟΗΕ και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι μια ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα έχει «φρικτές ανθρωπιστικές επιπτώσεις».

Περισσότερο από το 90% των σπιτιών εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 18 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν επί του παρόντος μερικώς, 11 στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές και ένα σε ξεχωριστή διοικητική περιφέρεια στη Βόρεια Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή επιβεβαιώθηκαν για πρώτη φορά συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.