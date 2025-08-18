Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ζελένσκι: Ο Πούτιν διεξάγει επιδεικτικά κυνικές επιθέσεις για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες

AP AP
«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για την εξεύρεση λύσης στην σύρραξη.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουάσινγκτον: Με «δεμένα χέρια» ο Ζελένσκι στη σημερινή συνάντηση με Τραμπ - «Παζάρι» για εγγυήσεις και εδάφη, όλες οι εξελίξεις

Ουάσινγκτον: Με «δεμένα χέρια» ο Ζελένσκι στη σημερινή συνάντηση με Τραμπ - «Παζάρι» για εγγυήσεις και εδάφη, όλες οι εξελίξεις

Διεθνή

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Facebook και του Χ προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Ουάσινγκτον: Με «δεμένα χέρια» ο Ζελένσκι στη σημερινή συνάντηση με Τραμπ - «Παζάρι» για εγγυήσεις και εδάφη, όλες οι εξελίξεις

Ουάσινγκτον: Με «δεμένα χέρια» ο Ζελένσκι στη σημερινή συνάντηση με Τραμπ - «Παζάρι» για εγγυήσεις και εδάφη, όλες οι εξελίξεις

Διεθνή
Ξεκινάει στην Ουάσινγκτον το μεγάλο «παζάρι» για την Ουκρανία - Συνάντηση Ζελένσκι με Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες

Ξεκινάει στην Ουάσινγκτον το μεγάλο «παζάρι» για την Ουκρανία - Συνάντηση Ζελένσκι με Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες

Διεθνή
Τραμπ: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία

Τραμπ: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία

Διεθνή
EE για Ρωσία: Κατάπαυση του πυρός, αλλιώς μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν από Ευρώπη και ΗΠΑ

EE για Ρωσία: Κατάπαυση του πυρός, αλλιώς μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν από Ευρώπη και ΗΠΑ

Διεθνή

NETWORK

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

healthstat.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

healthstat.gr
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

healthstat.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

healthstat.gr