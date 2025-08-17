Ραντεβού στην Ουάσιγκτον: Μια γραμμή για Ζελένσκι και Ευρωπαίους

Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι.

Μια γροθιά είναι πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά και από την τηλεδιάσκεψη υπό τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενόψει της αυριανής κρίσιμης επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό, οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των αυριανών συνομιλιών.

Την Παρασκευή, έλαβε χώρα η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία, όμως, δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση και έτσι οι ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται γύρω από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον οποίο θα συνοδεύσουν αύριο, Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο.

Η υποστήριξη των Ευρωπαίων ηγετών

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ραντόσλαβ Σικόρσκι, λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης δήλωσε ότι «πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία. Τόνισα ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

«Σήμερα, συμμετείχα σε μια συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από τον Συνασπισμό των Προθύμων προς υποστήριξη της Ουκρανίας», έγραψε από πλευράς του ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, στο X.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι είπε στην ομάδα ότι «εάν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία. Το κυριαρχικό δικαίωμα της Ουκρανίας να καθορίζει τους όρους της για ειρήνη πρέπει να γίνει σεβαστό», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ισχυρή συναίνεση μεταξύ των χωρών του Συνασπισμού σχετικά με την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε πως «στόχος είναι παρουσίαση ενωμένου μετώπου».

Ποιοι θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος,Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, θα βρίσκονται στην αυριανή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Τι θα συζητηθεί

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα).

Αρχικά, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ' ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Ζελένσκι : Διαμορφώνουμε κοινή γραμμή με τους Ευρωπαίους

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συνομιλία στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «όλοι υποστηρίζουν πως τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές σχήμα – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρώσος ηγέτης».

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση» το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας δουλειάς, πρέπει να είναι πραγματικά πρακτικές, προσφέροντας προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της άμεσης παύσης των εχθροπραξιών. «Φυσικά, μιλήσαμε επίσης για το πώς θα σταματήσουν οι δολοφονίες το συντομότερο δυνατόν. Εργαζόμαστε πάνω σε ένα κοινό όραμα για το τι πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία – πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική», έγραψε, ευχαριστώντας τους εταίρους της Ουκρανίας.

Η πρόταση Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

Η Ρωσία θα παραχωρήσει μικρής έκτασης περιοχές στην κατεχόμενη Ουκρανία και το Κίεβο θα παραχωρήσει τμήματα της ανατολικής γης του, τα οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει, βάσει των ειρηνευτικών προτάσεων που συζήτησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα, αναφέρει το Reuters.

Η ιστορία ήρθε στο φως την επόμενη μέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε αεροπορική βάση στην Αλάσκα, στην πρώτη συνάντηση μεταξύ ενός προέδρου των ΗΠΑ και του επικεφαλής του Κρεμλίνου από την έναρξη της ουκρανικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρωσική συμφωνία, το Κίεβο θα αποσυρθεί πλήρως από τις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ με αντάλλαγμα τη ρωσική δέσμευση να παγώσει τις γραμμές του μετώπου στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να επιστρέψει σχετικά μικρές εκτάσεις ουκρανικής γης που έχει καταλάβει στις βόρειες περιοχές του Σούμι και της βορειοανατολικής περιοχής του Χάρκοβο, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει οποιαδήποτε υποχώρηση από ουκρανικά εδάφη, όπως η περιοχή του Ντόνετσκ, όπου πολεμούν τα στρατεύματά της και η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμεύει ως κρίσιμη αμυντική δομή για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην επικράτειά της.