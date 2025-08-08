Λευκός Οίκος: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το πότε θα γίνει η συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιιν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής στα τέλη της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η σύνοδος κορυφήςέχει προγραμματιστεί προσωρινά για το τέλος της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η τοποθεσία εξακολουθεί να συζητείται, δήλωσε ο αξιωματούχος, αλλά οι πιθανότητες κλίνουν προς τα ΗΑΕ, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη.

Δεν είναι σαφές εάν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί στη συνάντηση.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι Ρώσοι έχουν παράσχει μια λίστα με αιτήματα για πιθανή κατάπαυση του πυρός και οι ΗΠΑ προσπαθούν τώρα να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των Ουκρανών και των Ευρωπαίων συμμάχων. Οι Ουκρανοί, από την πλευρά τους, έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν θα παραχωρήσουν κανένα έδαφος που η Ρωσία έχει προσαρτήσει παράνομα.