Εμπλοκή με την επίσκεψη Φιντάν και Καλίν στη Συρία – Επιβεβαιώνουν τα βίντεο, διαψεύδει η Τουρκία

Αντιπροσωπεία με υψηλόβαθμους Τούρκους και Καταριανούς αξιωματούχους φέρεται σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα να έχει ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα στην Συρίας, προκειμένου να έχουν συνάντηση με την νέα μεταβατική κυβέρνηση της χώρας, μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

Τα διεθνή Μέσα αρχικά μετέδωσαν ότι στην κοινή αντιπροσωπεία Τουρκίας και Κατάρ, συμμετέχουν ο Τούρκος υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν και ο αρχηγός της κρατικής ασφάλειας του Κατάρ Χαλφάν Αλ-Κάαμπι. Η προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας ανέφερε πως η αντιπροσωπεία των ξένων αξιωματούχων επρόκειτο να συναντήσει τον διοικητή των ανταρτών Μοχάμαντ αλ Τζολάνι, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αχμέντ αλ-Σαράα, ο ντε φάκτο ηγέτης της νέας κυβέρνησης. Επίσης επρόκειτο να συναντηθούν με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ.

Το υπουργείο πληροφοριών της Συρίας είπε ότι σκοπός της συνάντησης είναι να «ενθαρρύνει την νέα συριακή ηγεσία να έρθει σε επαφή με το αραβικό, περιφερειακό, και διεθνές περιβάλλον». «Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στην προώθηση εσωτερικού πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις αντίθετες πλευρές και στην συμβολή της πολιτικής και οικονομικής αναβίωσης της χώρας» πρόσθεσε.

Ωστόσο το πρακτορείο Rueters, επικαλόυμενο την τουρκική Yeni Safak, μετέδωσε ότι τελικά ο Χακάν Φιντάν δεν θα βρεθεί στη Δαμασκό και ότι στην πόλη έχει μεταβεί μόνο ο Ιμπραήμ Καλίν. «Σύμφωνα με τη Yeni Safak ο Kalin επισκέφθηκε το Τέμενος Ομαγιάντ στη Δαμασκό. Δημοσιογράφος του Reuters είδε τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, να κατευθύνεται προς το τζαμί, ενώ γύρω του υπήρχε μεγάλο πλήθος κόσμου, χωρίς όμως να μπορέσει να προσδιορίσει ποιος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο] έγραψε το Reuters.

Όμως αν και τουρκικά Μέσα κάνουν λόγο για την επίσκεψη Καλίν, επίσημα τα τουρκικά Μέσα, επικαλούμενα πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ διέψευσαν αρχικά ότι οι Χακαν Φιντάν και Ιμπραήμ Καλίν βρίσκονται στη Συρία. Επισήημαναν δε, ότι και οι δύο είναι στην Άγκυρα.

Την ίδια ώρα ωστόσο πλάνα του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού NTV δείχνουν τον Καλίν να βγαίνει από το Τέμενος των Ομεϋάδων, με συνοδεία από τους σωματοφύλακές του. Σύμφωνα με το κανάλι, ο Καλίν προσευχήθηκε στο ιστορικό τέμενος όπου μετέβη την Κυριακή και ο ηγέτης των ανταρτών, ο Άμπου Μοχάμαντ αλ Τζολάνι.

Οι φήμες που ανέφεραν ότι και ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν βρισκόταν στη Δαμασκό μαζί με τον Καλίν, διαψεύστηκαν αργότερα από το υπουργείο. «Ο υπουργός είναι στην Άγκυρα. Δεν έφυγε στη Δαμασκό», ανέφερε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υπενθυμίζοντας ότι αναμένεται στην Τουρκία ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, εντός των επόμενων ωρών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Καλίν και ο επικεφαλής της κρατικής ασφάλειας του Κατάρ, Χαλφάν αλ- Κάαμπι, θα συναντηθούν στη Δαμασκό με τον Τζολάνι και τον μεταβατικό πρωθυπουργό Μοχάμαντ αλ Μπασίρ. Η Ντόχα δεν έχει ακόμη επιβεβαίωσει την άφιξη του Κάαμπι στη Δαμασκό ενώ η επίσκεψη του Καλίν είναι η πρώτη υψηλόβαθμου ξένου αξιωματούχου μετά την ανατροπή του Άσαντ, την Κυριακή.

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ δεν έκανε κάποιο σχόλιο για την επίσκεψη.

