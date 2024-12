Από τη Victoria's Secret, (σχεδόν) ηθοποιός - Η άγνωστη πορεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Δύο γάμοι, ένας διαλυμένος -προσφάτως- αρραβώνας, μία ταινία και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά: Ιδού η ζωή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Κίμπερλι Αν Γκιλφόιλ όπως φαίνεται θα είναι η επόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρόταση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια πριν από λίγο αποδέχθηκε με ανάρτησή της την πρόταση και δήλωσε ότι την τιμά.

Η Γκιλφόιλ είναι εντυπωσιακή γυναίκα και στο άκουσμα του ονόματός της γράφτηκαν πολλά. Τα περισσότερα όχι τόσο κολακευτικά. Ας δούμε λοιπόν το παρελθόν της εντυπωσιακής επόμενης πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Από το Σαν Φρανσίσκο στη Victoria's Secret

Γεννημένη στις 9 Μαρτίου του 1969 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια έχει πορτορικανή καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της και ιρλανδική από τον πατέρα της. Η μητέρα της πέθανε από λευχαιμία όταν εκείνη ήταν 10 ετών και έτσι μεγάλωσε με τον πατέρα της και τον μικρότερο αδελφό της.

Η Κίμπερλι μεγάλωσε και πήγε στο κολέγιο για να σπουδάσει νομική, με απώτερο στόχο να γίνει εισαγγελέας. Και τα κατάφερε. Για να πληρώσει τις σπουδές της ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε την ομορφιά της και έγινε μοντέλο εσωρούχων, φτάνοντας μέχρι τη Victoria Secret. Αυτό δεν κράτησε πολύ και σύντομα αποφοίτησε και έγινε βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο.

{https://twitter.com/kimguilfoyle/status/1866623893017927923}

Η δικηγορία, η υποκριτική και οι δύο γάμοι

Έγινε ευρέως γνωστή το 2001 όταν άσκησε με επιτυχία ποινική δίωξη σε δύο κατηγορούμενους των οποίων τα σκυλιά είχαν κατακρεουργήσει μια γυναίκα στο Σαν Φρανσίσκο.

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον νυν κυβερνήτης της Καλιφόρνια, τον Δημοκρατικό Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος λίγο έλειψε να διεκδικήσει το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2024 εναντίον του Ντόναλτ Τραμπ. Αργότερα, το 2003 εκείνος εκλέχθηκε δήμαρχος και η Κίμπερλι Γκιφόιλ άρχισε να απολαμβάνει την αναγνωρισιμότητα, να συμμετέχει σε φιλανθρωπικά γκαλά. Σύντομα απέκτησε στενές σχέσεις με την διάσημη οικογένεια Getty. Την επόμενη χρονιά, το 2004 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και ανέλαβε νομικός σύμβουλος των MSNBC, CNN και CourtTV. Τότε είχε επιχειρήσει και την υποκριτική με τη συμμετοχή της στην ταινία «Happily Even After».

Τηλεοπτικά εμφανίστηκε στις εκπομπές «Both Sides» και «The Strategy Room», που ασχολούνται με επίκαιρα θέματα. Μόλις δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2006, και αφού είχε ήδη χωρίσει από τον Φεβρουάριο του 2006 με τον Νιούσομ, εντάχθηκε στο ενεργητικό του Fox News με δική της εκπομπή, το The Lineup ενώ έγινε και νομική αναλύτρια σε διάφορα talk shows του Fox News.

Τον Μάιο του 2006, δύο μήνες μετά τον πρώτο της διαζύγιο, παντρεύτηκε τον Eric Villency, από τον οποίο επίσης χώρισε στις 23 Ιουνίου του 2009. Με τον δεύτερο σύζυγό της απέκτησαν έναν γιο τον Οκτώβριο του 2006, τον Ronan Anthony Villency.

Η αναγκαστική αποχώρηση από το Fox και οι καταγγελίες

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέμεινε ότι η μεταπήδησή της από τα τηλεοπτικά πλατό στην πολιτική σκηνή ήταν καθαρά δική της απόφαση. Αλλά τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι.

Στην πραγματικότητα, το Fox News την ανάγκασε να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2018, αρκετά πριν τη λήξη του συμβολαίου της. Τότε, ήταν συμπαρουσιάστρια του τηλεοπτικού talk show, «The Five». Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά σε εργασιακό χώρο. Οι τότε πληροφορίες σύμφωνα με το New Yorker έλεγαν ότι έδειχνε πρόστυχες φωτογραφίες με ανδρικά γεννητικά όργανα σε συναδέλφους της, αλλά προέκυψαν ελάχιστες επιπλέον λεπτομέρειες για τα όσα τελικά συνέβησαν. Η Γκιλφόιλ αρνήθηκε δημόσια οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά της καταλόγισαν και πέρυσι ένας δικηγόρος που την εκπροσωπούσε είπε στο The New Yorker ότι «οποιαδήποτε υπόδειξη πως είχε εμπλακεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά στο Fox είναι προφανώς ψευδής».

Ωστόσο, λίγο μετά την αναγκαστική αποχώρησή της από το τηλεοπτικό δίκτυο, το FOX πλήρωσε κρυφά ένα άγνωστο ποσό σε βοηθό της, η οποία δεν εργάζεται πλέον στην εταιρεία.

Αργότερα, το 2020 δύο καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στο The New Yοrker, ότι το Fox, έλυσε το ζήτημα εξωδικαστικά, καταβάλλοντας στη βοηθό της το ποσό των 4 εκατ.δολαρίων.

Μέχρι και σήμερα οι λεπτομέρειες για το τι πραγματικά συνέβη είναι καλά κρυμμένες. Το προσχέδιο της καταγγελίας που δεν κατατέθηκε τελικά ποτέ επίσημα στο δικαστήριο, καλύπτεται από συμφωνία «μη αποκάλυψης». Η πρώην βοηθός δεν έχει ταυτοποιηθεί δημόσια.

Η γυναίκα προσλήφθηκε το 2015, μόλις τελείωσε το κολέγιο, για να εργαστεί ως βοηθός για την Γκιφόιλ και έναν άλλο πρώην οικοδεσπότη του Fox, τον Eric Bolling.

Καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που γνωρίζουν τις καταγγελίες της, η βοηθός ισχυρίστηκε ότι η Γκιλφόιλ, άμεση προϊστάμενή της, την υπέβαλλε συχνά σε εξευτελιστική, καταχρηστική και σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά. Μεταξύ άλλων, είπε ότι της ζητούσαν συχνά να εργάζεται στο διαμέρισμα της στη Νέα Υόρκη, ενώ εκείνη εμφανιζόταν γυμνή και της έδειχναν φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων με τους οποίους η Γκιφόιλ είχε σεξουαλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της καταγγελίας η Γκιλφόιλ μιλούσε ασταμάτητα και χυδαία για τη σεξουαλική της ζωή και σε μια περίπτωση της ζήτησε να της κάνει μασάζ στους γυμνούς μηρούς της.

Σε άλλες περιπτώσεις η καταγγελία αναφέρει ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει σεξουαλικές χάρες στη βοηθό της, την ενθάρρυνε να κοιμηθεί με πλούσιους και ισχυρούς άντρες, της ζήτησε να σχολιάσει το σώμα της ενώ ήταν γυμνή, της είχε ζητήσει να κοιμηθούν μαζί στο διαμέρισμά της αλλά και σε επαγγελματικά ταξίδια. Όλα αυτά την έκαναν να νιώθει άβολα.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στις 6 Αυγούστου του 2017 η Γκιλφόιλ τηλεφώνησε στη βοηθό της και επιχείρησε να εξαγοράσει τη σιωπή της. Όταν η βοηθός αρνήθηκε την προσφορά της η Γκιλφόιλ την προειδοποίησε, με απειλητικό τρόπο, ότι, αν έλεγε την αλήθεια κάποιες πτυχές της ιδιωτικής ζωής της ίσως και να αποκαλύπτονταν.

«Στην 30ετή καριέρα μου που εργάζομαι για την εισαγγελία, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, δεν έχω εμπλακεί σε καμία ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω υπηρετήσει ως μέντορας σε αμέτρητες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες παραμένω εξαιρετικά κοντά μέχρι σήμερα» δήλωσε η ίδια η μελλοντική πρέσβειρα των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, οι καταγγελίες είχαν ήδη πυροδοτήσει πολύμηνες έρευνας για τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Fox και τελικά οδήγησαν στην άτακτη αποχώρησή της από την εταιρεία κατόπιν διαπραγματεύσεων.

Ο αρραβώνας με τον υιό Τραμπ και οι φήμες περί χωρισμού

Η 55χρονη Γκιλφόιλ και ο 46 γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2018. Το 2020 αρραβωνιάστηκαν αλλά τα αμερικανικά ταμπλόιντς τους θέλουν να έχουν χωρίσει.

Οι φήμες περί χωρισμού του ζευγαριού υπήρχαν εδώ και μήνες ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι τον τελευταίο χρόνο δεν τα πήγαιναν καλά, είχαν συχνούς τσακωμούς στο Μαρ-α-Λάγκο ακόμα και μπροστά σε κόσμο.

Οι ίδιες φήμες λένε ότι ο γιος του Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει σε νέα σχέση με την γνωστή περσόνα του Παλμ Μπιτς. Μπετίνα Άντερσον.