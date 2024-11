Χάος στο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ για 5.000 επιβάτες - Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε πτήσεις

Χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ στο Λονδίνο μετά την κινητοποίηση για ύπαρξη ύποπτoυ αντικειμένου. Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε ενώ στο σημείο έσπευσε η αντιτρομοκρατική.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δεκάδες πτήσεις ενώ πάνω από 5.000 επιβάτες έχουν επηρεαστεί. Αν και ο τερματικός έχει ανοίξει, η British Airways έχει ακυρώσει τουλάχιστον 30 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σάσεξ.

Οι ευρωπαϊκές πτήσεις και εκείνες από τη Βόρεια Αφρική έχουν προσγειωθεί στα αεροδρόμια της Τενερίφης, του Μαρακές, της Μάλτας, του Πόρο, της Μάλαγας, επίσης στη Μάλαγα, το Αλικάντε, τη Σεβίλη το Μπορντό, τη Βερόνα και το Τορίνο.

Παράλληλα ακυρώθηκαν οι πτήσεις για Τρινιντάντ και Ισλαμαμπάντ ενώ στο έδαφος παραμένουν και πτήσεις του εσωτερικού. Πριν από λίγο ξεκίνησε ξανά και η λειτουργία του τρένου αλλά αναμένονται καθυστερήσεις.

Σε νεότερη ενημέρωση του Gatwick Express υπάρχει πληροφόρηση προς του επιβάτες για καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στα δρομολόγια.

Watch the moment a bomb disposal robot arrived at Gatwick airport after a suspicious item was found during a security check.



After a couple of hours, it was confirmed that the incident had been ‘resolved and cleared by police’https://t.co/iNrVlQQdsX pic.twitter.com/FtyE7TBfc6