Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ λόγω ύποπτου οχήματος

Εκκενώθηκε πριν από λίγο το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν μετά από αναφορές για ύποπτο όχημα.

Σε ανάρτησή στο X, το αεροδρόμιο ενημερώνει τους επιβάτες να μην πλησιάζουν στους χώρους του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία του West Midlands η εκκένωση του αεροδρομίου του Μπέρμινγχαμ περιγράφεται ως «προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού». Τα λεωφορεία δεν σταματούν στο αεροδρόμιο.

Εντωμεταξύ, οι αρχές του αεροδρομίου ενημέρωσαν τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείας και να ελέγχουν τα sites για ενημέρωση. Οι δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο είναι στο «κόκκινο» καθώς η αστυνομία ερευνά το περιστατικό.

Καθυστερήσεις αναμένονται και στα δρομολόγια των λεωφορείων ωστόσο από το περιστατικό δεν έχουν επηρεαστεί τα δρομολόγια των τρένων.

CUSTOMER INFORMATION@WMPolice is currently on-site dealing with an incident. Airport operations are currently suspended.



Passengers are advised to NOT come to the airport at this time.



The Airport’s social media channels will be updated as and when the situation changes. pic.twitter.com/9tDEOq4Vlt