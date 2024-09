Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί πληρώνουν δισεκατομμύρια στον αθλητισμό για να... ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους

Η Σαουδική Αραβία ξοδεύει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την χορηγία παγκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων, σε μια προσπάθεια να «ξεπλύνει τις αμαρτίες της» και να πλασαριστεί ως παγκόσμια υπερδύναμη.

Νέα έκθεση του think tank «New Weather Institute» αποκαλύπτει ότι ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco - μια από τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις στον κόσμο που βρίσκεται υπό τον κρατικό έλεγχο της Σαουδικής Αραβίας - διοχετεύει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια αθλητική βιομηχανία.

Τα ευρήματα έρχονται λίγο μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 που αποκάλυψαν, για πρώτη φορά σε αυτό τον βαθμό, το πόσο η κλιματική αλλαγή - η οποία προκαλείται κυρίως από την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα - επηρεάζει την υγεία και τις επιδόσεις των αθλητών.

«Οι πετροβιομηχανίες ποντάρουν στην αθλητική χορηγία προκειμένου να "πουλήσουν" τις τουριστικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι χώρες τους, αλλά και για να "πουλήσουν" το αφήγημα ότι οι χώρες τους μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τη Δύση», δηλώνει η Madeleine Orr, επίκουρη καθηγήτρια αθλητικής οικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και συγγραφέας του βιβλίου «Warming Up: How Climate Change Is Changing Sport».

Από το 2016, οπότε το Ριάντ εγκαινίασε το στρατηγικό «Όραμα 2030» - έναν οδικό χάρτη που καθορίζει πώς η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την οικονομία της ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα - η χώρα του Κόλπου έχει γίνει τακτικός οικοδεσπότης διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.

Η Σαουδική Αραβία θα διοργανώσει πιθανότατα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2034, ενώ θα μπορούσε επίσης να διεκδικήσει τη διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2036.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο «sportswashing» για να αναφερθούν στην πρακτική μιας επιχείρησης να χορηγεί έναν αθλητή ή ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός με σκοπό να αποσπάσει την παγκόσμια προσοχή από ανήθικες πρακτικές - όπως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα σκάνδαλα διαφθοράς.

Αδιαφορώντας για τις κατηγορίες των επικριτών του, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε συνέντευξή του πέρυσι είχε δηλώσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως... «αν το sportswashing πρόκειται να αυξήσει το ΑΕΠ μου κατά 1%, τότε θα συνεχίσουμε το sportswashing».

Ο αθλητισμός όχημα για την προώθηση εταιρειών που τροφοδοτούν την κλιματική κατάρρευση

Η Aramco δεν είναι η μόνη που ρίχνει ποσά-μαμούθ σε παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις με στόχο να «νομιμοποιήσει» την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και να προωθήσει το brand της σε εκατομμύρια οπαδούς.

Σύμφωνα με την έκθεση, κορυφαίες βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων - όπως η TotalEnergies και η Shell και ο πετροχημικός κολοσσός Ineos - έχουν «προσφέρει» μαζί τουλάχιστον 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω 205 ενεργών συμφωνιών χορηγίας.

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις συμφωνίες παραμένουν αδιαφανείς, οπότε τα ακριβή ποσά, η διάρκεια και οι όροι τους παραμένουν «στο σκοτάδι».

«Το sportswashing δεν είναι καινούργιο», διευκρινίσει η Orr, σημειώνοντας πως η πρακτική αυτή αναπτύχθηκε από τις δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες προκειμένου να αποτρέψουν πιθανές εξεγέρσεις στις τοπικές κοινότητες που αγωνίζονταν για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη δημόσια ασφάλεια.

«Για δεκαετίες, οι αθλητικές οργανώσεις υπήρξαν ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την πώληση προϊόντων, από αθλητικά ποτά μέχρι παπούτσια και από πτήσεις μέχρι... δημητριακά». Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, τα αθλήματα που προσελκύουν τις μεγαλύτερες χορηγίες είναι το ποδόσφαιρο, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, το ράγκμπι και το γκολφ.

«Εάν ο αθλητισμός χρησιμοποιείται ως όχημα για την προώθηση των εταιρειών, των προϊόντων και του τρόπου ζωής που τροφοδοτούν την κλιματική κατάρρευση, γίνεται στην καλύτερη περίπτωση εμπόδιο στη δράση για το κλίμα, και στη χειρότερη "τυλίγει στις φλόγες" έναν πλανήτη που ήδη υπερθερμαίνεται».

Πηγή: Politico