Τα τελευταία στοιχεία περιλαμβάνουν 210 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά και 400 τραυματίες.

Περίπου το 85% του πληθυσμού της πολιορκημένης λωρίδας, παράλληλα, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, αντιμετωπίζοντας τώρα το κρύο, την πείνα και τις ασθένειες σε χαοτικούς αυτοσχέδιους καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι «περικύκλωσε» το Χαν Γιουνίς, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, μετά από δύο ημέρες σφοδρών μαχών, σε αυτό που ισραηλινοί αξιωματούχοι περιέγραψαν ως την τελευταία μεγάλη χερσαία επίθεση στον τρίμηνο πόλεμο πριν από τη μετάβαση σε επιχειρήσεις «χαμηλότερης έντασης».

Σημειώνεται πως περίπου 88.000 Παλαιστίνιοι ζουν στο Χαν Γιουνίς, το οποίο φιλοξενεί επίσης περίπου 425.000 ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί εκεί λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών.

Χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκουν καταφύγιο σε νοσοκομεία στο Χαν Γιουνίς είναι πλέον παγιδευμένοι από την επίθεση του Ισραήλ στη νότια πόλη.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι σφοδρές μάχες είχαν φτάσει στις πύλες των τριών κύριων νοσοκομείων της πόλης - του αλ-Άκσα, του Νάσερ και του αλ-Αμάλ - καθιστώντας δύσκολη τη διαφυγή των αμάχων.

Σύμφωνα με την OCHA, περίπου 18.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκουν καταφύγιο μόνο στους χώρους του νοσοκομείου Νάσερ, μαζί με τους 850 ασθενείς που νοσηλεύονται. Οι άνθρωποι αυτοί δέχονται πυρά από ισραηλινά άρματα μάχης καθώς και από επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για ακόμη μία φορά, άλλωστε, ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τις υγειονομικές δομές στη Γάζα. Ο Ahmed Al-Mandhari δήλωσε ότι καταγράφηκαν 660 επιθέσεις σε νοσοκομεία - περίπου οι μισές από αυτές στη βόρεια Γάζα - τονίζοντας ότι τα πλήγματα αυτά αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σημειώνεται πως αύριο Παρασκευή το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία του σχετικά με το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων που υπέβαλε η Νότια Αφρική στην υπόθεση κατά του Ισραήλ.

Η Νότια Αφρική ζητά από το δικαστήριο του ΟΗΕ να ενεργήσει επειγόντως προκειμένου «να προστατεύσει τον παλαιστινιακό λαό από περαιτέρω, σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη των δικαιωμάτων του βάσει της σύμβασης για τη γενοκτονία του 1948, τα οποία συνεχίζουν να παραβιάζονται ατιμώρητα».

Στην 84σέλιδη γραπτή αίτησή της προς το ΔΠΔ για την έναρξη της διαδικασίας, η αντιπροσωπεία της Νότιας Αφρικής σημειώνει πως οι πράξεις και οι παραλείψεις του Ισραήλ έχουν χαρακτήρα γενοκτονίας, διότι αποσκοπούν στην καταστροφή σημαντικού μέρους της παλαιστινιακής εθνικής, φυλετικής και εθνοτικής ομάδας.

Σημειώνεται πως παρότι οι υποθέσεις γενοκτονίας - οι οποίες κατά παράδοση είναι δύσκολο να αποδειχθούν - μπορεί να χρειαστούν χρόνια να επιλυθούν, η Νότια Αφρική ζητά από το δικαστήριο να εφαρμόσει γρήγορα «προσωρινά μέτρα» και «να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει να σκοτώνει και να προκαλεί σοβαρές ψυχικές και σωματικές βλάβες στον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα».

Τονίζει παράλληλα πως το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει να επιβάλλει σκόπιμα συνθήκες που εκτιμάται πως θα επιφέρουν την εξολόθρευση των Παλαιστινίων ως ομάδα και καλεί το ΔΠΔ να διατάξει το Τελ Αβίβ να αποτρέπει και να τιμωρεί την υποκίνηση σε γενοκτονία καθώς και να σταματήσει να παρεμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order on the request for the indication of provisional measures submitted by South Africa in the case #SouthAfrica v. #Israel this Friday, 26 January 2024, at 1 p.m. (The Hague). Watch live on @UNWebTV https://t.co/tikn2TSa8U pic.twitter.com/2csTaDZVZ1