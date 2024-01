Η τουρκική λίρα βρέθηκε σε νέα χαμηλά έναντι του δολαρίου την Πέμπτη, στις 30,005 προς ένα δολάριο.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο CNBC, είναι η πρώτη φορά που η λίρα ξεπερνά τα 30 έναντι του δολαρίου, το οποίο σημείωνε άνοδο 0,17% έναντι του τουρκικού νομίσματος από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η λίρα έχει υποχωρήσει περίπου 37% έναντι του δείκτη αναφοράς των ΗΠΑ το 2023, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής προσπαθούν να καταπολεμήσουν τον διψήφιο πληθωρισμό αυξάνοντας σταθερά τα επιτόκια.

Αυτή πιο συμβατική προσέγγιση ακολουθεί αρκετά χρόνια ανορθόδοξης πολιτικής κατά τη διάρκεια της οποίας η Άγκυρα αρνήθηκε να αυστηροποιήσει τα επιτόκια παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκαλούσε συνήθως τις αυξήσεις των επιτοκίων «μητέρα κάθε κακού».

The beleaguered lira has fallen some 37% against the U.S. benchmark over the past year. https://t.co/zVwAjuYUef