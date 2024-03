Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μιντανάο στις Φιλιππίνες. Δραματική προειδοποίηση για «καταστροφικό τσουνάμι».

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, το Σάββατο 02/12, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε 23 χλμ βορειοανατολικά του Χινατουάν, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 10 χλμ.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα.

Οι αρχές των Φιλιππίνων προειδοποίησαν για "καταστροφικό τσουνάμι" και κάλεσαν τους κατοίκους να μετακινηθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα.

Tsunami Advisory – 12/2, 11:56pm

A Tsunami Advisory has been issued. Waves of up to 1m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/FD7kYpC0Z3 — NERV (@EN_NERV) December 2, 2023

"Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές", δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Συνέστησε στους κατοίκους των επαρχιών Σουριγκάο ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο να “απομακρυνθούν αμέσως” από τις εστίες τους και να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα ή προς εδάφη που είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Προειδοποίηση των αρχών για τσουνάμι

Eκπρόσωπος του Ινστιτούτου Σεισμολογίας Ηφαιστειολογίας των Φιλιππίνων δήλωσε στο Associated Press ότι η υπηρεσία του συμβούλευσε τους κατοίκους κατά μήκος των ακτών των νότιων επαρχιών Surigao del Sur και Davao Oriental να απομακρυνθούν αμέσως σε υψηλότερα σημεία.

Με βάση το μέγεθος του σεισμού, είπε ότι ένα τσουνάμι 1 μέτρου μπορεί να χτυπήσει, αλλά το κύμα θα μπορούσε να είναι υψηλότερο σε όρμους και κόλπους.

Οι Φιλιππίνες βιώνουν τακτικά σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις λόγω της θέσης τους στο "δαχτυλίδι της φωτιάς" του Ειρηνικού, ένα τόξο σεισμικών ρηγμάτων γύρω από τον ωκεανό.

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την στιγμή του σεισμού

Just in video shows panic at restaurant as M7.6 earthquake hits the Philippines#earthquake https://t.co/JUSpDWDCgi — odanrot1951 (@odanrot1951) December 2, 2023