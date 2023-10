Βίντεο των ισραηλινών δυνάμεων παρουσιάζει την χρήση - στο μέτωπο της Γάζας - του συστήματος «Iron Sting» (Σιδηρούν Κεντρί) με εκτόξευση όλμου ακριβείας κατά της Χαμάς.

Το νέο ισραηλινό όπλο περιγράφεται ως «βόμβα ακριβείας», ενώ στο βίντεο φαίνεται ο όλμος των 120 χιλιοστών να καταστρέφει στόχο.

Το οπλικό σύστημα χρησιμοποιεί «πυρομαχικά καθοδηγούμενα με λέιζερ και σύστημα πλοήγησης GPS», ενώ «μειώνει την πιθανότητα παράπλευρων ζημιών και πληγμάτων κατά αμάχων».

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το Iron Sting εκπληρώνει τις ανάγκες του ισραηλινού στρατού για επιχειρήσεις σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα.

Check out the new weapon the IDF is deploying against Hamas



The 'Iron Sting' mortar bomb allows the IDF commando unit to precisely hit terror targets in Gaza while reducing collateral damage



SEE IT IN ACTION: pic.twitter.com/KHDev2Mkdt