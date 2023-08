Βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (18.08.2023), στη νεκρή ζώνη της Πύλας στην Κύπρο δείχνει Τουρκοκύπριους να επιτίθενται με μπουλντόζες σε προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

#BREAKING: On order of #Turkish government, authorities of the occupied areas of #Cyprus attacked a group of #UN Peacekeepers using bulldozers in buffer zone. Turkish occupiers have continued construction of a road illegally despite warning of the UN. pic.twitter.com/FtLObFaZAT