Η ποιητική συλλογή του Προκόπη Παυλόπουλου κυκλοφορεία από τις Εκδόσεις Gutenberg.

Η ποιητική συλλογή «Σταλακτίτες από τέσσερις στροφές» του Προκόπη Παυλόπουλου, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Gutenberg και συνοδεύεται από δεκατρία χαρακτικά του Γιάννη Ψυχοπαίδη, αποτελεί την πρώτη ποιητική παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μέσα από τους στίχους του, ο δημιουργός αναμετριέται με τη μνήμη, τον χρόνο, τον έρωτα, τον πόνο και την ανθρώπινη εμπειρία, μετατρέποντας προσωπικά βιώματα σε ποιητικές εικόνες. Η ποίησή του αναζητά το ουσιώδες μέσα από την πυκνότητα της έκφρασης και τη δύναμη του ανείπωτου, ενώ τα χαρακτικά του Ψυχοπαίδη συνομιλούν με τις λέξεις, φωτίζοντας τις μορφές και τις αναμνήσεις που διατρέχουν τη συλλογή.

Το βιβλίο αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του Προκόπη Παυλόπουλου, όπου η πολιτική και επιστημονική διαδρομή δίνει τη θέση της στην εσωτερική αναζήτηση και στη δημιουργική δύναμη της ποίησης, με τη μνήμη να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

«Γύρισε πίσω στα βαθιά

και άφησε δώρο ταπεινό

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κοχύλια σφαλιστά

σαν αίνιγμα»

«Παλίρροια»

Σταλακτίτες