Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Κώστας Κρομμύδας

Το λιμάνι μου είσαι εσύ/ Εκδόσεις Διόπτρα

Τετάρτη 3/6 και ώρα 19:00 | Public Κατερίνης

Τα Public και οι εκδόσεις Διόπτρα σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομμύδα «Το λιμάνι μου είσαι εσύ», την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 19:00, στο Public Κατερίνης.

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Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια Ελένη Ρίντου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Με φόντο τη ναυτιλία και τη Χίο, ανάμεσα σε ανοιχτές θάλασσες, κινδύνους, και περιπέτειες, ένας έρωτας θα γίνει ακατάλυτος δεσμός.

Η Μάγδα και ο Φίλιππος είναι ζευγάρι. Η ζωή της είναι στη στεριά, ενώ εκείνος, ως καπετάνιος, ταξιδεύει στη θάλασσα. Και οι δύο εργάζονται στην ίδια ναυτιλιακή εταιρεία, οπότε η σχέση τους πρέπει να παραμείνει μυστική, καθώς θεωρείται απαγορευμένη. Προσπαθώντας να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική επιτυχία, το καθήκον και την προσωπική τους ευτυχία, θα αντιμετωπίζουν μαζί πολλές δυσκολίες μέχρι να βρουν το πραγματικό νόημα όλων.

Στον πυρήνα αυτής της ιστορίας βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικούς τρόπους ζωής. Στη στεριά, η πίεση και η ρουτίνα της καθημερινότητας. Στη θάλασσα, οι κίνδυνοι και η μοναξιά. Στο επίκεντρο είναι και οι δεσμοί των ανθρώπων, που δοκιμάζονται από την απόσταση, τον φόβο και τις σιωπές, αλλά που δεν σπάνε εύκολα, παρά τις αντιξοότητες.

Ένα βιβλίο πλημμυρισμένο από τη μυρωδιά της θάλασσας και τη γεύση της μαστίχας. Μια υπενθύμιση πως στα απλά πράγματα της ζωής και στη γαλήνη ενός αγαπημένου τόπου μπορεί κάποιος να βρει την ευτυχία. Το λιμάνι μας είναι το μέρος και οι άνθρωποι στους οποίους πάντα θα επιστρέφουμε, όσο μακριά και αν ταξιδεύουμε.

Ξένια Κούρτογλου

Το τούνελ/ Εκδόσεις Key Books

Τετάρτη 3/6 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και η Key Books σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ξένιας Κούρτογλου «Το τούνελ: 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας», την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:30, στο Public Café Συντάγματος.

Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι:

Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης

Αγνή Μαριακάκη, ψυχολόγος, κοινωνική ερευνήτρια, συγγραφέας

Στέφανος Ξενάκης, συγγραφέας

Στέλιος Ηλιάκης, ιδρυτής & CEO Sleed

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Τι κάνεις όταν η ζωή σού κλείνει την πόρτα κατάμουτρα;

Ένας ξαφνικός χωρισμός. Μια οδυνηρή απώλεια. Η απόλυση από τη δουλειά που αγαπάς. Η προδοσία ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκες, ή το βάρος των «πρέπει» που σε πνίγουν. Κάποια στιγμή, όλοι περνάμε μέσα από το δικό μας τούνελ. Εκεί όπου ο φόβος, η αβεβαιότητα και η απελπισία μοιάζουν πιο δυνατά από εμάς. Μέσα από 49+2 καθηλωτικές, βαθιά ανθρώπινες ιστορίες, η Ξένια Κούρτογλου δείχνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι προνόμιο των λίγων. Είναι μια δεξιότητα που χτίζεται μέσα από τη ζωή — ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της. Είναι η «υπερδύναμη» που σου επιτρέπει να λυγίζεις κάτω από το βάρος της δυσκολίας, αλλά να επανέρχεσαι πιο σοφός και πιο δυνατός.

Αυτό το βιβλίο δεν σου υπόσχεται μια ζωή χωρίς πόνο ή δυσκολίες. Σου υπόσχεται όμως κάτι βαθύτερο: ότι μπορείς να σταθείς μέσα στο σκοτάδι χωρίς να χαθείς σε αυτό.

Το τούνελ δεν είναι αδιέξοδο. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να βλέπεις τη ζωή σου αλλιώς.

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