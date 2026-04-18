«Στην τελική του φάση, ο αποικισμός της ηπείρου, πλαισιωμένος κατά διαστήματα από το στρατό, εγκαταλείφθηκε σε μικροεγκληματίες, ανατέθηκε σε ορδές ξυπόλυτων, αλητών και κλεφτών. Κόστιζε λιγότερο αυτό».

Δεν είναι μικρό επίτευγμα για ένα συγγραφέα να μην μπορείς να ξεχωρίσεις εύκολα κάποιο από τα έξι βιβλία του, γιατί είναι όλα εξαιρετικά. Αυτή είναι η περίπτωση του σπουδαίου Ερίκ Βυϊγιάρ του οποίου το «Οι ορφανοί -Μια ιστορία του Μπίλι δεν Κιντ» μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλις σε μετάφραση της Στύλβας Πράσσου.

Ιστορίες για την Ιστορία

Πάντοτε το ερώτημα με τον Βυϊγιάρ είναι αν διαβάζεις νουβέλα ή ιστορικό δοκίμιο. Μάλλον πρόκειται και για τα δύο μαζί, ένα υβριδικό είδος, όπου η ιστοριογραφία διαπλέκεται με τη λογοτεχνία σε μια ενιαία αφήγηση. Ο Βυϊγιάρ γράφει αναπάντεχες καθηλωτικές ιστορίες που φωτίζουν εκείνες τις πλευρές της Ιστορίας που έχουν ηθελημένα αφεθεί στο σκοτάδι ή το ημίφως.

Τα βιβλία του Βυϊγιάρ στηρίζονται σε επίπονη επιστημονική δουλειά στις πηγές. Ταυτόχρονα, φέρουν το αποτύπωμα μιας ιδιαίτερης αφηγηματικής ικανότητας και μιας βαθιάς ευαισθησίας.

Ο άγνωστος ντεσπεράντο

Τον Μπίλι δε Κιντ τον ξέρουμε όλοι-ες, αφού είναι συνυφασμένος με τη μυθολογία της Άγριας Δύσης. Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους «ντεσπεράντος». Ο Βυϊγιάρ μάς συστήνει έναν διαφορετικό Μπίλι. Ψάχνοντας σκονισμένα αρχεία και ξεχασμένες μαρτυρίες, φτιάχνει το πορτρέτο ενός χαμένου παιδιού, μεγαλωμένου στην απόλυτη φτώχεια, που βγαίνει στην άγρια παρανομία από τα δεκαεφτά του, γιατί έπρεπε κάπως να επιβιώσει σε έναν τελείως εχθρικό και απόλυτα βίαιο κόσμο. Ο Μπίλι του Βυϊγιάρ είναι η ιστορία μιας χαμένης νιότης.

Ταυτόχρονα είναι η Ιστορία της επέκτασης προς τα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιας επέκτασης που πραγματοποιήθηκε με τη λεηλασία της γης των ιθαγενών καθώς και μέσω της συνεργασίας του αμερικανικού κράτους και των μεγάλων επιχειρηματιών με τους «ντεσπεράντος». Η αφήγηση του Βυϊγιάρ γκρεμίζει όλη τη μυθολογία της Άγριας Δύσης. Οι άγριοι καουμπόηδες δεν είναι εχθροί του κράτους, αλλά όργανά του στην προσπάθειά του να επεκταθεί. Οι κλέφτες είναι συνεργάτες του μεγάλου κεφαλαίου στην προσπάθειά του να καταπιεί τις μικρές ιδιοκτησίες. Ο Μπίλι του Βυϊγιάρ είναι η Ιστορία της «πρωταρχικής συσσώρευσης» στην αμερικάνικη Δύση.

Ο μύθος

Παράλληλα με αυτή καθαυτή την ιστορία του Μπιλι δε Κιντ, ο Βυϊγιάρ αφηγείται το πώς δημιουργήθηκε ο μύθος του Μπίλι δεν Κιντ, όταν κατά το Μεσοπόλεμο η «Δύση έγινε μια κερδοφόρα επιχείρηση». Μέσα από επιλεκτικές αναγνώσεις, αποσιωπήσεις και διαστρεβλώσεις, «πηγή για την Ιστορία όλης της Αμερικής κατέστη ο θρυλικός βίος μερικών παρανόμων». Ο Μπίλι ενσάρκωσε «την κατάκτηση, το πνεύμα της περιπέτειας, τον αναδυόμενο ατομικισμό». Η αμερικανική ιστορία του Μπίλι δε Κιντ έγινε η Ιστορία της Αμερικής.