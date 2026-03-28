Οι δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσεις στην Αθήνα, το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε ξεχωριστά φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο, που θα μας ψυχαγωγήσουν και θα μας δώσουν αρκετή τροφή για σκέψη.



Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα συναντήσουμε το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, θα κάνουμε έναν Λογοτεχνικό περίπατο: Περι-διαβάζοντας την Αθήνα, θα βρεθούμε στην Tαινιοθήκη της Ελλάδας στον Κεραμεικό και θα καταλήξουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το WOW Festival.

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων, εστιασμένο στα σημαντικά ζητήματα του καιρού μας, το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF) παρουσιάζει τον βασικό κορμό της πρώτης του διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 27–29 Μαρτίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι: Σέλβα Αλμάδα, Κέβιν Μπάρι, Καρολίν Έμκε, Μερβ Έμρε, Νικόλ Κράους, Λάσλο Κρασναχορκάι, Πολ Λιντς, Τόμας Μίνεϊ, Ματέο Νούτσι, Ντέιβιντ Σολόι, Λιλιάν Τυράμ, Καταρίνα Φόλκμερ και οι Βιβή Γεωργαντοπούλου, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Αναστασία Γρηγοριάδου, Άθως Δημουλάς, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Κώστας Καλτσάς, Κωστής Καρπόζηλος, Λορέτα Μακόλεϊ, Τίνα Μανδηλαρά, Νίκος Μάντης, Παναγιώτης Μένεγος, Νίκος Μπακουνάκης, Ντέμης Νικολαΐδης, Σοφία Νικολαΐδου, Γιάννης Οικονομίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Κωστής Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πλάντζος, Δανάη Σιώζιου, Αλεξάνδρα Τράντα, Βίκυ Τσελεπίδου, Μαρία Φακίνου, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος.

Ένα παράλληλο πρόγραμμα με υπογραφές βιβλίων, εργαστήρια, εκθέσεις, προβολές και party συμπληρώνει εκείνο των θεματικών συζητήσεων που απευθύνεται τόσο στους απαιτητικούς αναγνώστες, όσο και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λογοτεχνικός περίπατος: Περι-διαβάζοντας την Αθήνα - Ξενάγηση με οδηγό τον Μένη Κουμανταρέα

Στο πλαίσιο του 1ο Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, θα ακολουθήσουμε τα βήματα του συγγραφέα στην πόλη, την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα συναντηθούν έξω από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου, με αφορμή τη Σειρήνα της ερήμου, θα αναρωτηθούν πώς γίνεται να αγαπάς μια πόλη και ταυτόχρονα να μην μπορείς να την υποφέρεις.



Στη συνέχεια, θα θυμηθούν τη διασημότερη Μαρία, ιδωμένη με τα μάτια ενός δεκαεπτάχρονου γκαρσονιού. Στρέφοντας τη ματιά στο κτίριο της Βουλής, θα συναντήσουν τον κύριο Πάρεδρο να αφηγείται την ιστορία του Ωραίου λοχαγού. Κατηφορίζοντας τη Σταδίου, θα συναντήσουν τον Ευγένιο, που όμως δεν υπήρξε Δυο φορές Έλληνας. Θα ανακαλύψουν πού βρισκόταν η Στοά των Τεκτόνων, όπως περιγράφεται στον Θησαυρό του χρόνου, θα γνωρίσουν, εκτός από το φάντασμα του παλαιού Αλληλογράφου, τον Λάζαρο, τη Βιολέτα, την Περισπωμένη, τη Λιλή. Στο Μοναστηράκι, μαζί με τα τρένα που περνάνε, θα δουν πώς πέρασε ο Μίμης από τη ζωή της Κυρίας Κούλας. Τέλος, στο Γκάζι, θα αναζητήσουν τα ίχνη μιας παλιάς αλλά όχι λησμονημένης Βιοτεχνίας υαλικών.

Κυριακή 29 Μαρτίου, 11.00-14.00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

WOW Festival, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου 2026 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, παρουσιάζει για τέταρτη χρονιά το φεστιβάλ WOW – Women of the World Athens, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και μη δυαδικά άτομα. Για πρώτη φορά φέτος, το WOW Athens ανοίγει τις πόρτες του σε όλες και όλους, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στη συντριπτική πλειονότητα των εκδηλώσεων.

Πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό, το φετινό πρόγραμμα του WOW Athens περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, WOW Speed Mentoring sessions, DJ sets, συναυλίες, εκθέσεις, δύο περφόρμανς, προβολές ντοκιμαντέρ και το WOW Marketplace.

* Μαρίζα Καψαμπέλη

Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, Tαινιοθήκη της Ελλάδας

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου φέρνει πιο κοντά στο κοινό βραβευμένα ντοκιμαντέρ, αλλά και masterclasses με κορυφαίους επαγγελματίες από το εξωτερικό σε ένα συναρπαστικό τριήμερο στην Αθήνα!



Από την Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου η Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, στάση μετρό Κεραμεικός) γεμίζει με συγκλονιστικές ταινίες που σχολιάζουν με αποκαλυπτικό τρόπο πτυχές της Ιστορίας και της κοινωνίας απ’ όλον τον κόσμο.



Όλες οι προβολές πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, με σειρά προτεραιότητας.

Open House Athens Open Walks

Η καθιερωμένη αρχιτεκτονική εκδήλωση, OPEN HOUSE Athens επιστρέφει και προσκαλεί τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης σε μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης της αρχιτεκτονικής της Αθήνας.

Το OPEN HOUSE Athens αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση της αρχιτεκτονικής και την κατανόησης του δομημένου περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι – ιστορικά και σύγχρονα κτίρια, κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και πολιτιστικές εγκαταστάσεις – ανοίγουν τις πόρτες τους, προσφέροντας δωρεάν ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους 500 εθελοντές του OPEN HOUSE Athens.

Στη διαδρομή «Η ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ» θα γνωρίσουμε την ιστορία της περιοχής της Κυψέλης μέσα από την αρχιτεκτονική του δημόσιου χώρου της Φωκίωνος Νέγρη, καθώς και μέσα από τη μεσοπολεμική και μεταπολεμική αρχιτεκτονική της.

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαρτίου, 11:00 – 15:00. Αίθριο & Μόνιμη Ιστορική Έκθεση. Είσοδος Ελεύθερη.

Angelika Dusk, ZEBRA

H Angelika Dusk το Σάββατο 28 Μαρτίου θα δώσει ένα ξεσηκωτικό live στο ZEBRA στο Νέο Ψυχικό.

Τι θα ακούσουμε; Τραγούδια-hit singles από καλλιτέχνες που η Angelika λατρεύει να ακούει από παιδί, on repeat, σε ευφάνταστες διασκευές και μια πλούσια λίστα που δεν έχει όρια, ούτε αποκλεισμούς.