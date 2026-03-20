Ύμνος της pop, πετυχημένη τηλεοπτική σειρά, τώρα και μιούζικαλ!

Οι Pet Shop Boys βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, συνδυάζοντας ένα νέο φιλόδοξο καλλιτεχνικό εγχείρημα με την επερχόμενη ζωντανή τους εμφάνιση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.



Αφορμή ξανά το εμβληματικό τους τραγούδι «It’s a Sin» αυτή τη φορά όχι ως τηλεοπτική σειρά αλλά ως μια θεατρική εμπειρία. Η σειρά, που προβλήθηκε το 2021/22 στο Channel 4, παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες του καναλιού.



Ο δημιουργός της, Russell T Davies, ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τους Pet Shop Boys για τη μεταφορά της ιστορίας σε μια σύγχρονη χορευτική παραγωγή.



Tα δύο μέλη, Neil Tennant και Chris Lowe θεωρούν πως η τηλεοπτική σειρά ήταν σημαντική, ακριβώς όπως και το τραγούδι τους, καθώς εξιστόρησε ιδανικά την τραγωδία της κρίσης του Aids και δηλώνουν υπερήφανοι που είναι ξανά μέρος της δημιουργικής ομάδας, και στην θεατρική μεταφορά.

Η παράσταση επιχειρεί να αποδώσει, μέσα από τον σύγχρονο χορό, τη συγκινητική διαδρομή της queer κοινότητας στη δεκαετία του ’80 και την περίοδο της κρίσης του HIV/AIDS. Την παραγωγή υπογράφει η Rambert, με στόχο μια πιο άμεση, βιωματική και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία για το κοινό. Μέσα από τη δύναμη της κίνησης και της μουσικής, το έργο αποκτά μια νέα, πιο σωματική διάσταση.



Το θρυλικό synth-pop δίδυμο ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Αθήνας: στις 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Η εμφάνισή τους αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγάλα highlights του φετινού καλοκαιριού, με το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που τους έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο επιδραστικά και καθηλωτικά live acts παγκοσμίως.

