Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Η Σοφία Κουρτίδου μετά από χρόνια περιπλάνησης, επιστρέφει επιτέλους στον πρώτο της έρωτα, τη μουσική. Σε έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις, τον Σταυρό του Νότου Plus, η Σοφία εμφανίζεται για ένα live αφιερωμένο μόνο στο τραγούδι.

Με πυξίδα της τον έρωτα, που μόνο κι άλλο έρωτα ξέρει να γεννά, μας καλεί να γίνουμε συνοδοιπόροι σε μια βραδιά ταξίδι και προορισμό συνάμα, με όχημα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια αλλά και δικά της που μόλις βγήκαν απ' το συρτάρι.

Με μια φωνή γυμνή, πλαισιωμένη από υπέροχους μουσικούς και μια παρουσία πληθωρική, θα μας πάρει από το χέρι και θα μας ξεναγήσει στο παρελθόν, παρόν και μέλλον των ψυχών μας. Θα παίξει μαζί μας, μέχρι να μας προσγειώσει στην μία και μόνη πανανθρώπινη αλήθεια.

Ο έρωτας και ο σεβντάς είναι οι κοινοί παρονομαστές ολόκληρης της ύπαρξής μας. Ελάτε λοιπόν, χωρίς προδιαθέσεις και αφήστε τον έρωτα να είναι η μόνη ειλικρίνεια για ένα βράδυ. Κι ίσως μετά ο κόσμος να γίνει λίγο πιο όμορφος.

*Επί σκηνής θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα καθ'όλη τη διάρκεια του live.



Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου Plus

Προπώληση εδώ

Ώρα Έναρξης: 21:00

Τιμή Εισόδου: 14€

Πιάνο: Μάριος Γληγόρης

Βιολί/Τραγούδι/Κιθάρα/Φυσαρμόνικα: Κώστας Καρακατσάνης

Κιθάρα/Ούτι/Μαντολίνο/Τραγούδι: Χάρης Παπανικολάου

Μπουζούκι: Δημήτρης Πρέκκας

Μπάσο: Μιχάλης Δάρμας

Τύμπανα: Δημήτρης Χριστοδουλάκης

Επιμέλεια ορχήστρας: Μάριος Γληγόρης

Ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα: Μανουέλλα Καγιοπούλου