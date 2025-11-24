O Δημήτρης Μπάκουλης, ο πιο διαδραστικός τραγουδοποιός της γενιάς του μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του, τις Τετάρτες του Νοεμβρίου, συνεχίζει στον Σταυρό του Νότου Club στις 3 και 17 Δεκεμβρίου, έχοντας πλέον και νέο δισκογραφικό υλικό που μόλις κυκλοφόρησε.
Τα τραγούδια «Τα Κβάντα», ο «Επίλογος», «Κλώνος», «Φτάνει και περισσεύει», λειτούργησαν ως γέφυρες για να ταξιδέψουμε μαζικά στον κόσμο του τραγουδοποιού – ερμηνευτή Μπάκουλη.
Ο Δημήτρης έρχεται να μας συγκινήσει με τις ερμηνείες του και να μας χαρίσει μοναδικές βραδιές πλημμυρισμένες με όμορφες μελωδίες και δυνατές μουσικές.
Guest:
3/12: Αλεξάνδρα Γουντούλια
17/12: Εμμανουέλα Νινιράκη
Πληροφορίες
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ
Τετάρτες 3 & 17 Δεκεμβρίου
Σταυρός του Νότου Club
Ώρα έναρξης: 21:30
Εισιτήρια: more.com
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo Music Group