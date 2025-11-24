Τις Τετάρτες 3 και 17 Δεκεμβρίου.

O Δημήτρης Μπάκουλης, ο πιο διαδραστικός τραγουδοποιός της γενιάς του μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του, τις Τετάρτες του Νοεμβρίου, συνεχίζει στον Σταυρό του Νότου Club στις 3 και 17 Δεκεμβρίου, έχοντας πλέον και νέο δισκογραφικό υλικό που μόλις κυκλοφόρησε.



Τα τραγούδια «Τα Κβάντα», ο «Επίλογος», «Κλώνος», «Φτάνει και περισσεύει», λειτούργησαν ως γέφυρες για να ταξιδέψουμε μαζικά στον κόσμο του τραγουδοποιού – ερμηνευτή Μπάκουλη.

Ο Δημήτρης έρχεται να μας συγκινήσει με τις ερμηνείες του και να μας χαρίσει μοναδικές βραδιές πλημμυρισμένες με όμορφες μελωδίες και δυνατές μουσικές.

Guest:

3/12: Αλεξάνδρα Γουντούλια

17/12: Εμμανουέλα Νινιράκη



Πληροφορίες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ

Τετάρτες 3 & 17 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου Club

Ώρα έναρξης: 21:30

Εισιτήρια: more.com

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo Music Group