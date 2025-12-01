Τις Τετάρτες 3 και 17 Δεκεμβρίου.

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης συνεχίζει τις παραστάσεις του στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου! Ο γνωστός σατιρικός επιστρέφει στο γνωστό λημέρι με τη γνωστή διάθεση, αλλά με άγνωστο κείμενο για ένα υπερθέαμα γέλιου, προβληματισμού και συγκίνησης.



Καλεσμένος/η κάθε βράδυ και άλλος/η κωμικός.

Θα μοιραστούν: χαρτομάντηλα

Θα συγκαλυφθούν: σκάνδαλα και γενοκτονίες

Θα φορεθεί: μαντήλα

Θα φαγωθεί: σανός

Καλεσμένοι:

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου - Ηλίας Φουντούλης

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου - Πάρις Ρούπος

Μια σατιρική παράσταση χωρίς αντικειμενικότητες. Ένας αιρετικός μονόλογος χωρίς χορηγούς. Μια καυστική επιθεώρηση χωρίς όρια.Μια σύμπραξη κωμικών ζωντανά στη σκηνή! Αυτοσχεδιασμοί, ιντεράξιο με το κοινό, φάρσες, κομπίνες, ζαβολιές και τιμωρίες.



Ένα Stand-Up Comedy Show με ζωντανή ορχήστρα. Μια μουσικοσατιρική παράσταση λοξού πολιτικού λόγου & σατιρικού τραγουδιού.

Συμμετέχουν: Ο φραπές, ο Χασάπης, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Μήτσος ο Πεταλούδας, ο Μάκης, ποιος Μάκης; και λοιποί δεξιοί λιμοκοντόροι.

Εμφανίζονται: γόνοι γνωστών πολιτικών τζακιών, αριστεροί κλεπταποδόχοι, κεντροαριστεροί τυχοδιώκτες, ακροδεξιοί απατεώνες, σκοταδιστές και λοιποί σουρεαλιστές.

Εξαφανίζονται: η αλήθεια, οι πολιτικές ευθύνες, η δικαιοσύνη, η τσίπα και κάμποσες επιδοτήσεις.

Επανεμφανίζεται: η ελπίδα

Η παράσταση προστατεύεται από το όργανο της τάξης: Μπαλούρδο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ

με καλεσμένους

Τετάρτες

3 & 17 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή

Ώρα έναρξης: 20:30

Εισιτήρια: ticketservices.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:



Κείμενα – Στίχοι – Σκηνοθεσία: Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης

Μαζί του, «Δε Τσόλια Μπάντ» :

Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Παλαμάρης

Πλήκτρα: Αντώνης Παλαμάρης - Γιάννης Δημητριάδης

κιθάρες: Δημήτρης Στασινός – Αλέξανδρος Δερμάνης

μπάσο: Νίκος Τσιμπινός

τύμπανα: Τζίμης Στεργίου

Ηχοληψία: Γιώργος Κατσιάνος

Video: Χρήστος Καρτέρης

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος – Κική Παπαδοπούλου – Γιώργος Καπλανίδης

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς