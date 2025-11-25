Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Σαν χριστουγεννιάτικο επεισόδιο ελληνικής σειράς τύπου Ντόλτσε Βίτα, ο Σταύρος Τσαντές έρχεται ξανά στο Σταυρό του Νότου για στήσει από τα θεμέλια την Δημοκρατία του Αχ, μια μουσική παράσταση τολμηρή και πολύχρωμη που μπορεί να συμπυκνωθεί στο μεγάλο πολιτισμικό δίλημμα Καβάφης ή Καζαντζίδης;.

Η Δημοκρατία του Αχ είναι το κοινό περί καψούρας αίσθημα, το μεγάλο καζάνι που βράζουμε όλοι και που μας δίνει όλη μας τη νοστιμιά. Ακρογωνιαίος λίθος της Δημοκρατίας μας είναι τα τραγούδια, τραγούδια νέα που παρουσιάζονται φέτος για πρώτη φορά και θα περιλαμβάνονται στην Δημοκρατία του Αχ, την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά του Σταύρου Τσαντέ, τραγούδια από το πρώτο του άλμπουμ Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου, αλλά και πολλές εκπλήξεις και ανατροπές, από δημοψηφίσματα μέχρι και ανατροπή του πολιτεύματος!

Μαζί του η αγαπημένη του ομάδα μουσικών και συνοδοιπόρων αλλά και λαμπεροί καλεσμένοι-έκπληξη, φίλοι και σύμμαχοι της Δημοκρατίας του Αχ, της μόνης Δημοκρατίας με αδιέξοδα. Για όλα τα δημοκρατικά καψούρια της πόλης των Αθηνών και περιχώρων!

Πολίτης της Δημοκρατίας του Αχ δε γεννιέσαι, γίνεσαι

Γίνε κι εσύ



Επί σκηνής:

Φάνης Ζαχόπουλος | κιθάρες

Γιάννης Κονταράτος | βιολί

Νεφέλη Λιούτα | βιολί

Χάρης Παρασκευάς | ντραμς, κρουστά

Σταύρος Ρουμελιώτης | μπάσο

Ηχοληψία: Γιάννης Ταβουλάρης



Σε ρόλο εισαγωγέα-εξαγωγέα και διεξαγωγέα εκλογικών και λοιπών λογικών διαδικασιών Β’ ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος.



Πληροφορίες



ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΧ» Vol.2

(Χριστουγεννιάτικο)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σταυρός του Νότου Club

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: More.com