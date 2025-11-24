Συνέβαλε στη διάδοση της ρέγκε μουσικής στο παγκόσμιο παγκόσμιο κοινό.

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Τζίμι Κλιφ, ένας από τους πιο διακεκριμένους και αγαπητούς εκπροσώπους της ρέγκε μουσικής.

Από τη δεκαετία του 1960 συνέβαλε στη διάδοση της ρέγκε στο παγκόσμιο παγκόσμιο κοινό, μέσα από επιτυχίες όπως το "Wonderful World", το "Beautiful People" και τo "You Can Get It If You Really Want".

{https://www.youtube.com/watch?v=zCJYl9Irayk}

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος ως ένοπλος επαναστάτης στην αστυνομική ταινία του 1972 The Harder They Come αποτελεί ορόσημο για τον τζαμαϊκανό κινηματογράφο και θεωρείται η ταινία που έφερε τη ρέγκε στην Αμερική.

Η σύζυγος του Κλιφ, Λατίφα Τσέιμπερς, ανακοίνωσε τον θάνατό του μα ανάρτηση στο Instagram.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω ότι ο σύζυγός μου, Τζιμι Κλιφ, απεβίωσε λόγω επιληπτικής κρίσης έπειτα από πνευμονία», έγραψε.

«Είμαι ευγνώμων στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες του που μοιράστηκαν μαζί του το ταξίδι του. Σε όλους τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε ότι η υποστήριξή σας ήταν η δύναμή του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Τζίμι, αγαπημένε μου, αναπαύσου εν ειρήνη. Θα ακολουθήσω τις επιθυμίες σου», αναφέρει το μήνυμα της Λατίφα.

{https://www.instagram.com/p/DRb4cExDAa5/?utm_source=ig_embed}