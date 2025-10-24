Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο νησιά και ένα ξέφρενο πέρασμά από την Ταράτσα του Φοίβου, ο Σταύρος Τσαντές επιστρέφει στο Σταυρό του Νότου για να παρουσιάσει την Δημοκρατία του Αχ, μια μουσική παράσταση τολμηρή και πολύχρωμη που μπορεί να συμπυκνωθεί στο μεγάλο πολιτισμικό δίλημμα «Καβάφης ή Καζαντζίδης;».

Η Δημοκρατία του Αχ είναι το κοινό περί καψούρας αίσθημα, το μεγάλο καζάνι που βράζουμε όλοι και που μας δίνει όλη μας τη νοστιμιά. Ακρογωνιαίος λίθος της Δημοκρατίας μας είναι τα τραγούδια, τραγούδια νέα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά και θα περιλαμβάνονται στην Δημοκρατία του Αχ, την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά του Σταύρου Τσαντέ, τραγούδια από το πρώτο του άλμπουμ Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου, αλλά και πολλές εκπλήξεις και ανατροπές, από δημοψηφίσματα μέχρι και ανατροπή του πολιτεύματος!

Μαζί του η αγαπημένη του ομάδα μουσικών και συνοδοιπόρων αλλά λαμπεροί καλεσμένοι-έκπληξη, φίλοι και σύμμαχοι της Δημοκρατίας του Αχ, της μόνης Δημοκρατίας με αδιέξοδα.

Πολίτης της Δημοκρατίας του Αχ δε γεννιέσαι, γίνεσαι



ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γίνε κι εσύ

Πληροφορίες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

EARLY BIRD: 11 ευρώ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 13 ευρώ εδώ

ΤΑΜΕΙΟ: 15 ευρώ

Γραφιστικός σχεδιασμός: Αναστασία δαφερέρα

Artwork/σκηνικά: Ηλίας Δούλης

Φωτογραφία αφίσας: Θοδωρής Βράχας

Παραγωγή: Melodica Art Productions