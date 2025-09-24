Το τέλος του 2025 θα βρει τις δίδυμες εικαστικούς να «γράφουν» την δική τους ποίηση μέσα από τις δυαδικές τους εκθέσεις σε Ελλάδα Κύπρο και Ιταλία.

Οι δίδυμες εικαστικοί Στέλλα και Μαρία Παπά εμπνεόμενες από τα ποιήματα του ποιητή πατέρα τους Αντώνη Γαβριήλ Παπά «δημιουργούν» τέχνη με την οποίαν προσπαθούν να απαλύνουν τις αγωνίες των ανθρώπων, να “καθαγιάζουν” τα πάθη τους και να δίνουν απαντήσεις στα πιο περίεργα ερωτήματα τους.

Φωλιάζοντας στο «λυτρωτικό καταφύγιο» της τέχνης τους, τόσο η Στέλλα με την ασυμμετρία της και τα σκούρα χρώματα της όσο και η Μαρία με την ακρίβεια των σχημάτων της και την φωτεινότητα των χρωμάτων της, φτιάχνουν έργα τέχνης που φαίνεται πως απελευθερώνουν τις ψυχές αρκετών ανθρώπων που αγαπούν και «υπηρετούν» την τέχνη μιας και τους απένειμαν τέσσερα διεθνή βραβεία τέχνης( το Inter. Prize Leonardo da Vinci, “The New Great Masters in New York”, “Artists on the FRENCH RIVIERA” και το “POSEIDON - the king of Laguna- for the Arts at Venice”) αλλά και αρκετές τιμητικές διακρίσεις σε πολλούς θεματικούς διαγωνισμούς ( "ANIMAL”, Living and Breathing Juried Contest” “Figurative and faces”,«black and White” “colours”, “echo”, «form and figures”, “portrait”, «wild life””spring” κλπ).

Στα πορτραίτα που φτιάχνει η Στέλλα αλλά και τα τοπία και τις ανθρώπινες στιγμές που ζωγραφίζει η Μαρία κρύβονται άπειρα συναισθήματα τα οποία ο άνθρωπος φοβάται να νιώσει αλλά τα οποία «ανακάλυψαν» οι ιστορικοί τέχνης που επέλεξαν τους πίνακες τους για να τα συμπεριλάβουν σε διεθνή συλλεκτικά βιβλία τέχνης,(το The New Protagonists of Contemp. Art,το "Jubilee of hope: Art as a way for rebirth”, την γαλλική έκδοση του επετειακού βιβλίου «Ντρέδες της Ελευθερίας" και το “Dream Art” Book το οποίο εκδόθηκε με την ευκαιρία των 170ών γενεθλίων του Σίγκμουντ Φρόιντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πάθος, ο έρωτας, η απογοήτευση , η χαρά και η λύπη που φωλιάζουν στα «ρεαλιστικά» έργα της Μαρίας αλλά και τα «ρομαντικά» έργα της Στέλλας ετοιμάζονται να μπουν στις ψυχές των επισκεπτών των Μπιενάλε( Int. Fine Art Cannes Biennale 2026, Biennale Milano Art expo, Intern. Contemp. Art Biennale Basel 2026 ) αλλά και των διεθνή Art Fair (Carrousel du Louvre, στο Int. Contemp.Art Fair Monaco,INC Art Fair -Γερμaνια, Art MUC Autumn, Art Innsbruck και Panorama Int.Art Festival Piaf) .

Η γαλήνη και η ποίηση των χρωμάτων των πινάκων τους έγιναν συναισθηματική διέξοδος πολλών επιμελητών τέχνης που βλέποντας τους θέλησαν να τους προβάλλουν σε μεγάλες οθόνες (Time Square, Βαρκελώνη, Λονδίνο και Hogh Gogh),να τους συμπεριλάβουν σε εκθέσεις σε σπουδαία μουσεία (MOCAMAG Contemp. Art Museum, MAS Museum in Milan) αλλά και σε αρκετές εκδόσεις διεθνή περιοδικών τέχνης (Art team Magazine, Arteom, Visual Art Journal, Gallery M & S issue, Spread Magazine κλπ.)



