Μία ξενάγηση και πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα σε μία.

Αυτό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, όλοι οι δρόμοι… οδηγούν στις παλιές αγορές της Θεσσαλονίκης, στη νέα δράση της Parallaxi, στο πλαίσιο του αστικού πειράματος «Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς» και σε συνεργασία με τα 60ά Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μετά την ιστορική βραδιά στο Ντεπώ, θα πάμε πιο κεντρικά, στις παλιές ιστορικές αγορές της πόλης, για να τις ξαναζωντανέψουμε, να τις περπατήσουμε, να μάθουμε, αλλά και να απολαύσουμε μοναδικά καλλιτεχνικά δρώμενα. Τρεις περίπου ώρες (από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 15.00) που θα περιέχουν μουσικές παρελάσεις, συναυλίες, χορό, street art, ξεναγήσεις και στο τέλος ένα party.

Το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου θα το γιορτάσουμε λίγο διαφορετικά, στο κέντρο της πόλης. Μια δράση on the go που αξίζει να τη ζήσεις.

