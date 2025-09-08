Games
Η νέα παράσταση του Σωτήρη Τσαφούλια με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες

Η νέα παράσταση του Σωτήρη Τσαφούλια με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες Φωτογραφία: Γκέλυ Καλαμπάκα
O Σωτήρης Τσαφούλιας σκηνοθετεί το έργο «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», από τις 9/10 στο θέατρο Ζίνα.

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, ανεβαίνει στο Θέατρο Ζίνα, από τις 9 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

virginia_reading_00193_7d2d4.jpg

Με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα, που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

virginia_reading_00040_d6267.jpg

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Entertainment

virginia_reading_00414_6e579.jpg

virginia_reading_00412_5b676.jpg

Το έργο, με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

virginia_reading_00468_c9031.jpg

virginia_reading_00243_4b91d.jpg

Σκηνοθετικό σημείωμα του Σωτήρη Τσαφούλια:

Το έργο Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ του Άλμπι παρουσιάζει μια έντονη, συναισθηματική και ψυχολογική σύγκρουση, εστιάζοντας στις σχέσεις και τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από τις κοινωνικές προσδοκίες και τις προσωπικές αντιφάσεις. Ένας άντρας και μια γυναίκα προσκαλούν ένα νεαρό ζευγάρι στο σπίτι τους για ποτό, και η συνάντηση εξελίσσεται σε έναν καταιγιστικό ψυχολογικό πόλεμο, αποκαλύπτοντας τα εσωτερικά τους τραύματα και τις κρυμμένες αλήθειες. Οι διάλογοι είναι γεμάτοι από ασυνείδητα και συνειδητά παιχνίδια εξουσίας και αμφισβήτησης. Ο εσωτερικός κόσμος των χαρακτήρων αποκαλύπτεται μέσω της συνεχούς διαστρέβλωσης και ανατροπής της πραγματικότητας που οι ήρωες προσπαθούν να δημιουργήσουν. Η συνεχής αναφορά στο όνομα της Βιρτζίνια Γουλφ εντείνει τη διάσταση του έργου, παραπέμποντας στην έννοια του προσωπικού και συλλογικού παραλογισμού, αλλά και της κατασκευής ταυτοτήτων σε έναν κόσμο γεμάτο ψευδαισθήσεις.

virginia_reading_00262_90073.jpg

virginia_reading_00460_9bf03.jpg

virginia_reading_00483_d46a4.jpg

Το έργο είναι επίκαιρο όσο ποτέ μια και αναλύει την ανθρώπινη φύση, τη ματαιότητα των κοινωνικών προσδοκιών και την αδυναμία επικοινωνίας, εξετάζοντας πώς οι ήρωες δημιουργούν ψευδαισθήσεις για να προστατευτούν από τη σκληρή πραγματικότητα.

virginia_reading_00414_02599.jpg

virginia_reading_00122_4bf02.jpg

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη
Μουσική: Ted Regklis
Σχεδιασμός Φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας, Έλενα Πετροπούλου
Φωτογραφίες & Artwork: Γκέλυ Καλαμπάκα
Βοηθός Σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα
Βοηθός Σκηνογράφου: Έλλη Σπένδου, Αλίκη Σπανουδάκη
Βοηθός Ενδυματολόγου: Γιώργος Κατσώνης

virginia_reading_00066_7feeb.jpg

Διανομή

Τζώρτζ: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Μάρθα: Έφη Μουρίκη
Νικ: Σπύρος Σταμούλης
Χάνι: Ελεάνα Στραβοδήμου

virginia_woolf_007_93096.jpg

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου
Social Media: Renegade Media

virginia_woolf_008_90385.jpg

Πρόγραμμα παραστάσεων

Τετάρτη 19:30 | Πέμπτη 20:00 | Παρασκευή 21:00
Σάββατο 18:00 και 21:00
Κυριακή 19:30

virginia_woolf_010_24918.jpg

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

